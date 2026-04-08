"Ностальгия по прошлому, в котором было будущее". Соцсети – о полете к Луне

Американский космический корабль "Орион", который в рамках миссии "Артемида-2" поставил новый рекорд удаления человека от Земли и облетел Луну с обратной стороны, возвращается домой.

Для одних этот полет стал лучиком света в земном мире войн и конфликтов, другие видят в нем бесполезную "показуху", третьи гадают, чем закончится новая "космическая гонка" и удастся ли России и Китаю обогнать США и первыми спустя десятилетия высадить на Луну людей.

Именно полет к спутнику Земли с высадкой экипажа – конечная цель проекта "Артемида". Ожидается, что он состоится не позже 2028 года, спустя полвека с лишним после миссии Аполлон-17, в рамках которой произошла шестая и последняя на данный момент высадка людей на Луну.

Пока миссия "Ориона" с экипажем из трех американцев и одного канадца выглядит на экранах компьютеров не так завлекательно, как многим хотелось бы – как считают многие, потому что миссию поручили "динозавру" космической отрасли, NASA, а не компании SpaceX Илона Маска. Она, как предполагается, построит модуль для посадки экипажа на Луну на финальной стадии проекта.

Все это происходит на фоне новой волны воспоминаний о былой советской славе – миссия "Артемида-2" должна приземлиться накануне Дня космонавтики 12 апреля, годовщины полета в космос Юрия Гагарина. В среду, 7 апреля, стало известно, что планируемые полеты в рамках российской лунной программы сдвинуты на более поздник срок.

Мат заменен на звездочки редакцией. Некоторые посты сокращены.

Вадим Лукашевич

Первые впечатления по итогам пролета "Ориона" мимо Луны (точнее, за Луной).

Пока что, с учетом организации прямой трансляции всего полета в 4К - полный пшик. К примеру, на официальном сайте миссии до сих пор висит эта последняя фотка Луны, сделанная задолго до подлета к ней.

Я промолчал по поводу скудного, на уровне программы "Аполлон" полувековой давности, медийного освещения старта SLS к Луне - куце и бледно. И ведь есть с чем сравнивать - с эффектными съемками стартов SuperHeavy компании SpaceX множеством камер, от расположенных непосредственно на стартовом столе и башне обслуживания, до дронов над стартовым комплексом. Сейчас, замечу, даже Роскосмос снимает старты лучше, вплоть до воздушных съемок.

Что касается пролета Луны - гора родила мышь. Посмотрим, что покажут позже. Но в любом случае, выдавать за нечто эпохальное съемку лунной поверхности с высоты более 6000 км бытовым фотоаппаратом с объективами с фокусным расстоянием от 135 до 400 мм, в то время как вся Луна, включая ее обратную сторону, отснята телескопами космических аппаратов с гораздо меньших высот (десятки и сотни км) с метровым разрешением на поверхности - просто нонсенс.

Читаю отчет на сайте NASA о пролете - сплошное разочарование. Например:

"Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж фотографировал и описывал особенности рельефа, включая ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и хребты на поверхности, образовавшиеся в процессе медленной эволюции Луны. Они также отмечали различия в цвете, яркости и текстуре, которые дают ученым подсказки, помогающие понять состав и историю лунной поверхности", - ну детский сад...

При всем накопленном объеме данных по изучению Луны, включая 382 кг лунных пород, доставленных на Землю экипажами "Аполлонов" - выдавать за "научную программу" словесное описание "различий цвета и яркости", которые типа "дают подсказки" - только посмеяться. Особенно с учетом того, что автоматы своей высокочувствительной аппаратурой в разных участках спектра определяют детальный состав лунных пород на поверхности, вплоть до нахождения подповерхностных залежей водяного льда.

Но поводом к написанию этого поста стал вот этот фрагмент с сайта NASA:

"Во время затмения у экипажа появилась возможность понаблюдать за некоторыми редко наблюдаемыми явлениями, которые видны только на неосвещенной части Луны. Они сообщили о шести вспышках света, вызванных падением метеороидов на лунную поверхность со скоростью в несколько тысяч миль в час. <...>

После того, как данные о Луне будут переданы с космического корабля в течение ночи, ученые изучат изображения, аудиозаписи и другие данные, чтобы точнее определить время и местоположение вспышек, а также запросят информацию у любителей, наблюдавших за Луной в то же время",

- то есть когда "Орион" пролетал над неосвещенной стороной Луны (а по фотографии видно, что это минимум на три четверти была обратная, никогда не видимая с Земли сторона Луны), экипаж видел вспышки на лунной поверхности от падения метеороидов, и теперь УЧЕНЫЕ запросят информацию у ЛЮБИТЕЛЕЙ, которые наблюдали НЕВИДИМУЮ с Земли ОБРАТНУЮ сторону Луны...

Дмитрий Пайсон

… С освещением пусков NASA нужно что-то делать. Полное ощущение, что люди из какой-то прошлой жизни, натурально, слепили ракету из того, что было, и теперь на своих плечах выпихивают ее в космос в режиме последнего шанса. Натурально, как в известном анекдоте – чем Парк Юрского периода отличается от NASA. Целеполагание трясет, а маятник в очередной раз качнулся от лунной орбитальной станции к лунной базе. Для чего именно оно, помимо гипотетического оборения китайского геополитического соперника, четкого однозначного ответа нет (да, собственно, и не было никогда). При этом нынче коммерческие игроки, будь то SpaceX или Blue Origin, на своих запусках демонстрируют куда больше креатива и уверенности в завтрашнем дне.

Думаю я, на этом витке NASA не будет больше само заниматься средствами выведения, да и корабль Orion не то, чтобы поражает воображение. Все, приехали – конкретная техника однозначно лучше получается в рамках коммерческих проектов "новых генподрядчиков", New Primes. А вот вопросы целеполагания, стратегии и системной архитектуры хорошо бы решать, удвоив усилия, а не сокращая соответствующие подразделения в штаб-квартире и центрах.

Рустем Адагамов

Никогда не думал, что буду с такой печалью наблюдать за подготовкой к новому полету американских астронавтов к Луне. Вроде бы историческое событие, а на самом деле, похоже, что это конец новой лунной программы NASA Artemis, имитация успеха на фоне провала создания лунного модуля для высадки астронавтов.



Когда в 1968 году "Аполлон-8" облетел Луну, лунный модуль для экспедиций программы уже был готов: его испытали во время полета "Аполлона-9" на земной орбите, а потом астронавты "Аполлона-10" почти высадились на Луну, попробовав модуль на предельно малой высоте над лунной поверхностью. Там была вполне понятная программа — прилетели втроем, сели двое, побыли на Луне, улетели домой с образцами грунта. В результате — шесть удачных миссий, настоящий подвиг, невероятный успех, до сих пор самое главное достижение человечества в космосе.



У программы Artemis изначально была задача высадить двух астронавтов на Луну, повторив успех "Аполлона-11". Для этого сделали гигантскую и безумно дорогую ракету со старыми двигателями от "шаттлов" и новый пилотируемый корабль "Орион", который должен был привезти астронавтов на лунную орбиту. А вот лунного модуля, как в программе Apollo, не было. Его проект появился только тогда, когда Илон Маск смог продавить временное руководство NASA на трехмиллиардный контракт по созданию лунного модуля на основе корабля SpaceX Starship, которого тогда еще не существовало — был только прототип, который несколько раз пытались запустить.



Этого корабля нет до сих пор, даже орбитального, земного. Не говоря о лунном варианте. В какой-то момент выяснилось, что для того, чтобы Starship долетел до Луны и там состыковался с "Орионом", ему потребуется несколько десятков заправок на орбите Земли — это выглядело просто безумием. Руководство NASA признало, что выбор SpaceX для проекта лунного модуля был ошибкой.



И так продолжается до сих пор — никакого Starship не существует, как не существует и его лунного варианта. О том, что 50-метровую башню, еле стоящую на земле, нужно будет как-то посадить на Луну с двумя астронавтами, стараются не говорить. Маск в какой-то момент совсем перестал говорить о лунном модуле, начав рассказывать байки про какие-то города на Луне.



Итого: все сроки создания средства для высадки людей на Луне сорваны, будущее программы более чем туманно. Я думаю, что ее вообще тихо закроют, сославшись на отсутствие средств или изменение планов. От создания обитаемой станции Gateway на лунной орбите уже отказались.

Поэтому, я так печально слежу за трансляцией запуска "Ориона". По-моему, это конец программы Artemis.

Alex Krol

Похоже, стартом "Артемис" мало кто заинтересовался, тем не менее. Я не буду врать: я не смотрел все шесть часов прямой трансляции, но часа два в сумме посмотрел, переживал за наших космонавтов и пожелал им безмерной удачи.

Но при этом хочется добавить пару ложек дегтя в бочку с медом: в целом освещение и пиар — это, конечно, бледный лепет по сравнению с тем, что делает Маск. Подход, в общем, это каменный век по сравнению с деятельностью Илона Маска. И понятно, что бюрократия NASA просто пытается выжить, чтобы продолжать каким-то образом потреблять гигантские суммы наших налогов.

Я жду не дождусь момента, когда NASA просто исчезнет за ненадобностью, а ее место займут более прогрессивные и агрессивные компании, которые будут крайне эффективно обслуживать государственные интересы, включая военные. Неизбежно.

Кирилл Мартынов

Пилотируемый полет к Луне как медиасобытие - это акт чистого ретрофутуризма. Ностальгии человечества по тому прошлому, в котором еще было будущее.

Андрей Гаврилов

Полёт к Луне, это замечательно. Но пафосные лозунги НАСА, повторяющие, как мантру, всевозможную чушь о "величии человека", который, всё-таки, снова чего-то, там, познает и куда-то, там, стремится и почему-то, что-то, кому-то доказывает и показывает, всё это нестерпимо фальшиво, как вопли дикарей, нажравшихся крови и мяса друг друга и, вдруг, вспомнивших о том, что говорили о "гуманизме" и "величии" человека их косматые предки. Всё это уже не только не актуально, но смешно и карикатурно. "Коллективные усилия", "превозможение невозможного", "гордость за человека" и тд, мантры советских уродов прошлого века. Eсли в 1969 году это ещё звучало, как и комические словосочетания "великая классическая музыка" или "великая литература", то сегодня от всего этого остались одни гнилые мантры. Постыдные крики обречённых утопающих, подбадривающих себя и уверенно идущих на дно.

Сегодня, время прагматического и трезвого отношения к реальности, когда вся шелуха "величия" осыпалась с обезьяны, с её "гордостью" за намёки на собственное разумное поведение. Смешно и жалко. Сегодня, человек, если бы он стал человеком, оставившим обезьяну в прошлом, был бы бессмертен, умён, здоров, наполнен смыслами коллективной и индивидуальной жизни и ему бы не требовались мантры о величии "коллективного усилия", что является обычной рутинной нормой слабо разумного существа. Полёт "Артемис" - скудное проявление угасающих проблесков разума бешеных обезьян. Где, скорее, случайность решения главной обезьяны прайда определила судьбу "очередного" проявления "величия" подопытных обезьян. Равно, как и появление реального Баха в мире - случайность пошедшего наперекор обезьяньей жизни мутанта.

Насмешек в связи с полетом американо-канадского экипажа к Луне удостоился Роскосмос, который предложил россиянам в честь грядущего Дня космонавтики посветить фонариками в небо в память о временах, когда СССР был лидером "космической гонки". В целом война, репрессии и блокировки интернета создают разительный контраст с новостями о достижениях в освоении Луны.

Бен Каплан

Читаю, что американская лунная экспедиция планирует возвращение аккурат к 65-летию первого полёта человека в космос.

А Роскосмос в честь праздника призвал всех россиян 12 апреля посветить в небо фонариками.

Так и вижу, как Трамп пафосно встречает астронавтов после полёта вокруг Луны и тут из бункера выходит Владимир Владимирович с фонариком в могучей руке и одним нажатием кнопки возвращает лидерство в космической программе. А вы говорите...

Newkrol

Весь мир следит через интернет, как американский корабль летит к Луне, облетает, шлет фотки в охрененном разрешении. Тем временем в рф очередной шатдаун, интернета нет, опять не работают карты и лучший в мире банкинг, а х*йло продолжает рассказывать про то как всё за*бись.

Михаил Родионов

Включил я утром новости Известий, и там с придыханием рассказывают о Гагарине. Но не словом ни упомянули о людях, прямо сейчас летящих к Луне. Потому что, хотя это день космонавтики, но не просто день космонавтики, а, как подразумевается, день РОССИЙСКОЙ космонавтики, и празднуют не достижения человечества в космосе, а преимущество отечественной системы правления над остальными, какой бы она ни была, хрущевской или путинской, коммунистической или госкапиталистической. Не есть ли это ложно понятый патриотизм? Не есть ли это яркое свидетельство отмежевания от человечества? Не есть ли это свидетельство понимания добра и зла как добра и зла только если это добро и зло для своей страны? Ответьте на эти вопросы сами.

Александр Шмурнов

Пишут люди… И радуются! И я очень рад. Да, мы - люди, мы - земляне, и мы еще на многое способны. Жалко, что упыри еще водятся на этой чудесной планете… Играют, суки, в "ножички" и в "фантики" ценой тысяч и даже миллионов людских жизней…

Не остался незамеченным и тот факт, что в эти дни интернет буквально наводнен постами конспирологов, считающих, что и прошлые американские высадки на Луну, и полет "Ориона" – фальсификация.

Михаил Долиев

Этот полёт на Луну прорвал окно в ад.

Ты открываешь новость о полёте американцев, разворачиваешь материал, чтобы прочитать подробности - и в этот момент взгляд ловит комментарии. Не мнения, не сомнения, не вопросы - а поток агрессивного невежества, оформленного в уверенные, почти торжественные формулировки: "американцы не были на Луне", "Земля плоская", "всё снято в павильоне".

Возникает простой вопрос: зачем этим людям интернет? Зачем им VPN, если, прорвавшись через все барьеры и ограничения, они используют глобальную сеть не для расширения кругозора, а для того, чтобы воспроизводить те же мифы, от которых якобы сбежали?

И здесь удобное объяснение - "это боты" - не работает. К сожалению, это не только боты. Это реальные люди. С ними приходится сталкиваться, спорить, иногда даже жить рядом. И это уже не локальная проблема: такие русскоязычные люди есть не только в России, но и за её пределами, в том числе в Германии.

Откуда это берётся?

Это не просто невежество. Это продукт российской пропаганды. Годами человеку внушают: "у нас лучшее образование", "у нас лучшая наука", "мы впереди планеты всей". Эта картина мира становится частью личной идентичности. И вдруг - новость: кто-то другой летает к Луне, запускает зонды, делает открытия. Возникает когнитивный диссонанс.

И тогда включается защитный механизм.

Если "мы" не полетели - значит, никто не летал. Если "мы" не сделали - значит, это невозможно. Если реальность не совпадает с картиной мира - тем хуже для реальности.

Так рождается альтернативная вселенная, в которой не было высадки на Луну, не существует марсианских миссий, а заодно и Земля оказывается плоской - просто потому, что так удобнее удерживать внутреннюю непротиворечивость.

Это не религия и не суеверие в классическом смысле. Религия, по крайней мере, предполагает систему смыслов и моральных координат. Здесь же - чистая реакция защиты, замешанная на обиде и уязвлённой гордости ... общество должно защищаться от системного распространения лженаучных идей так же, как оно защищается от других форм деградации. Просвещение не может быть факультативом. Оно должно быть нормой. А лженаука - не просто предметом насмешек, а объектом ограничений.

Иначе окно в ад, которое сегодня открывается в комментариях, завтра станет основным способом восприятия мира.

И все же, несмотря на конспирологию, претензии к NASA и высмеивание "Роскосмоса", полет миссии "Артемида-2" в Луне, кажется, пробудил в людях то, чего им так не хватает – надежду на лучшее будущее.

Димитри Кипиани

Есть события, которые сильно будоражат умы довольно большого количества людей...

Есть события, которые определяют склад ума некоторых людей.

Мое поколение, во всяком случае читающая его часть, была во многом большим любителем научной фантастики. И это было в большой мере обусловлено программой Аполлон. Прямо или косвенно. Человек, ступивший на Луну, был чем-то очень особенным. Это явно демонстрировало, что полеты на другие небесные тела через весьма недружелюбное космическое пространство, и высадка на них, - дело совершенно реальное....

Я так и остался большим поклонником SF, да и к Fiction и Fantasy, как к "смежным" жанрам, приобщился.

Но прекращение Лунной Программы, да и последующая куча весьма негативных явлении, оставили большую дыру в идеях молодости...

И вот, 52 года спустя, экипаж смельчаков и "безумцев" снова летит к Луне!

Мне сложно передать свои ощущения, словно что-то важное, но безнадежно утерянное, вдруг снова вернулось! Я уже несколько раз просмотрел кадры запуска миссии Артемис-2 и вывода Ориона на орбиту, и эти чувства неизменно возвращают меня к годам молодости, когда мы верили в то, что есть к чему стремиться человечеству.