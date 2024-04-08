"Новая Антанта": необходимо больше усилий для победы Украины

Украина должна одержать победу в войне с Россией, а западные союзники должны приложить больше усилий для того, чтобы обеспечить поражение России. С такими утверждениями в совместной статье, посвящённой 120-летию заключения франко-британского союза, вошедшего в историю как Антанта, выступили главы внешнеполитических ведомств Великобритании - лорд Дэвид Кэмерон - и Франции - Стефан Сежурне. Текст опубликован британской газетой The Telegraph.
"Если Украина проиграет, проиграем все мы. Цена нашей неспособности поддержать Украину сейчас будет намного большей, чем цена отражения агрессии Путина", - говорится в статье. В ней упомянуты конкретные примеры поддержки Киева Лондоном и Парижем, в том числе поставки ракет Scalp and Storm Shadow и обучение украинских пилотов. В то же время в статье говорится, что для поддержки Украины необходимо прилагать ещё большие усилия. При этом упоминается о февральском совещании в Париже, на котором помимо прочего обсуждалась и возможность отправки в Украину военных стран НАТО. В самом тексте о такой возможности не упоминается.
Кэмерон и Сежурне также отмечают важность борьбы с международным терроризмом и указывают, что, несмотря на "агрессивную войну Путина против Украины", Франция и Британия выразили солидарность с народом России в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".
Министры отмечают, что спустя 120 лет после создания Антанты Франция и Великобритания продолжают сохранять дружбу, а их совместная история позволяет смотреть в будущее с оптимизмом "даже в мрачные дни". "Вместе мы можем увлечь за собой и других ради преодоления нынешних трудностей". Кэмерон и Сежурне пишут также об "обновлённой" Антанте.
В честь 120-летия франко-британского союза прошли необычные церемонии - французские военные приняли участие в смене караула у Букингемского дворца в Лондоне, а британские - у Елисейского дворца в Париже. Были исполнены гимны двух стран - "Марсельеза" и "Боже, храни короля".
- Антанта (от французского l’Entente cordiale - "сердечное согласие) - военно-политический союз между Британской империей и Францией, оформившийся в 1904 году. 8 апреля была подписана серия соглашений по колониальным вопросам, которыми были разрешены все споры между этими державами. К тому моменту уже существовал союз между Францией и Российской империей, а с заключением британско-российского договора в 1907 году оформилась так называемая Тройственная Антанта - союз Франции, России и Британии, в 1914 году вступивший в Первую мировую войну против Центральных держав (Германии и её союзников). После революции в России и её выхода из войны Антантой называли также оформившийся союз Франции, Британии и США, которые и стали главными победителями Первой мировой войны. О России в контексте событий начала XX века и тогдашнего союзничества с ней в тексте Сежурне и Кэмерона не упоминается.
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