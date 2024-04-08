"Новая Антанта": необходимо больше усилий для победы Украины

Украина должна одержать победу в войне с Россией, а западные союзники должны приложить больше усилий для того, чтобы обеспечить поражение России. С такими утверждениями в совместной статье, посвящённой 120-летию заключения франко-британского союза, вошедшего в историю как Антанта, выступили главы внешнеполитических ведомств Великобритании - лорд Дэвид Кэмерон - и Франции - Стефан Сежурне. Текст опубликован британской газетой The Telegraph.

"Если Украина проиграет, проиграем все мы. Цена нашей неспособности поддержать Украину сейчас будет намного большей, чем цена отражения агрессии Путина", - говорится в статье. В ней упомянуты конкретные примеры поддержки Киева Лондоном и Парижем, в том числе поставки ракет Scalp and Storm Shadow и обучение украинских пилотов. В то же время в статье говорится, что для поддержки Украины необходимо прилагать ещё большие усилия. При этом упоминается о февральском совещании в Париже, на котором помимо прочего обсуждалась и возможность отправки в Украину военных стран НАТО. В самом тексте о такой возможности не упоминается.

Кэмерон и Сежурне также отмечают важность борьбы с международным терроризмом и указывают, что, несмотря на "агрессивную войну Путина против Украины", Франция и Британия выразили солидарность с народом России в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".

Министры отмечают, что спустя 120 лет после создания Антанты Франция и Великобритания продолжают сохранять дружбу, а их совместная история позволяет смотреть в будущее с оптимизмом "даже в мрачные дни". "Вместе мы можем увлечь за собой и других ради преодоления нынешних трудностей". Кэмерон и Сежурне пишут также об "обновлённой" Антанте.

В честь 120-летия франко-британского союза прошли необычные церемонии - французские военные приняли участие в смене караула у Букингемского дворца в Лондоне, а британские - у Елисейского дворца в Париже. Были исполнены гимны двух стран - "Марсельеза" и "Боже, храни короля".