"Новая газета Европа": в России выросло число отключений электричества

В январе–октябре 2025 года в России зафиксировано 4189 отключений электричества на энергетических объектах – более чем на треть больше, чем за весь прошлый год, подсчитала "Новая газета Европа". В 467 случаях причиной стали атаки беспилотников (в прошлом году – 341).

Чаще всего украинские дроны атакуют электросети в Белгородской области: в сентябре там произошло 34 аварии, в октябре – более 50. Подобные отключения фиксируются и в других регионах.

Эксперты считают, что украинские удары по российской энергосистеме будут продолжаться в ответ на атаки России на энергетику Украины. Российское ПВО, по их словам, не способно защитить столь большую и разветвленную сеть.

При этом значительная часть аварий, как отмечает издание, происходит без внешнего воздействия. Износ коммунальной инфраструктуры в регионах достигает 40–80%, не менее трети сетей нуждаются в срочной замене. Несмотря на планы выделить 4,5 трлн рублей на модернизацию ЖКХ до 2030 года, этих средств хватит лишь на "первоочередные меры".

"Все деньги уходят на войну, во многих регионах даже ремонта ЖКХ не было", – отметил экономист Игорь Липсиц. По его словам, санкции перекрыли поставки критически важного оборудования, и предприятия вынуждены продлевать срок службы техники лишь потому, что заменить её невозможно.

Потребление электроэнергии в России продолжает расти, что увеличивает нагрузку на энергосистему. Бывший депутат Госдумы Олег Шеин отметил, что часть аварий связана с растущим энергопотреблением, в том числе из-за увеличения производства на заводах по военным заказам.