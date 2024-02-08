"Новая газета": патриарх утвердил лишение Алексея Уминского сана

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл утвердил принятое епархиальным судом Москвы решение от 13 января 2024 года об извержении из сана протоиерея Алексея Уминского. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источник.

Решение связано с антивоенной позицией Уминского. 5 января, за два дня до праздника Рождества, московский патриархат запретил священника, который известен и как публицист, в служении и снял его с настоятельства храма святой Троицы в Хохлах, где он был настоятелем около 30 лет. По данным СМИ, репрессии в отношении протоиерея последовали после его антивоенных заявлений в интервью бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Вместо Уминского настоятелем храма Троицы был назначен протоиерей Андрей Ткачёв, известный поддержкой вторжения в Украину.

13 января церковный суд лишил Уминского сана. Решение отправили на подпись предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу. Всего прошло три заседания, Уминский не присутствовал ни на одном из них. Решение было обосновано тем, что, по мнению суда, священник совершил клятвопреступление, отказавшись "от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной Литургией".

Речь идет о специальной молитве патриарха Кирилла, в которой говорится о "победе святой Руси". Русью в РПЦ называют всю территорию, которую считают канонической, в том числе Украину. В тексте Кирилл просит Бога защитить православных от врага, "желающего их разделить", и призывает "к миру и единомыслию" "во всех странах Руси". Молитва впервые была произнесена вскоре после объявления в России мобилизации. Многие прихожане и священники воспринимают молитву как поддерживающую российское вторжение. До Уминского из-за отказа читать молитву запрещены в служении или лишены сана были ещё несколько священников.

Уминский отказался комментировать решение церковного суда, сообщала "Медуза". "Моя принципиальная позиция – не давать никаких комментариев", – сказал священник.