Священника Алексея Уминского запретили в служении

Московский патриархат запретил в служении протоиерея Алексея Уминского и снял его с настоятельства московского храма святой Троицы в Хохлах. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на журналиста-религиоведа Ксению Лученко и прихожан храма.

Сообщения подтвердил также журналист Алексей Венедиктов. Как утверждает "Дождь", репрессии в отношении Уминского последовали после его антивоенных заявлений в интервью Венедиктову.

Как пишет "Дождь", настоятелем храма Троицы вместо Уминского назначили протоиерея Андрея Ткачёва, известного поддержкой вторжения в Украину.

РПЦ официально пока не сообщала об отстранении Уминского и его запрете в служении. На сайте храма он указан как настоятель.

Уминский был настоятелем храма Троицы в Хохлах более 30 лет. Он известен и как публицист, неоднократно выступал с несогласием с решениями российских властей. В частности, выступал в поддержку политзаключённых - от Михаила Ходорковского до обвиняемых по так называемому московскому делу, был свидетелем защиты на процессе о ликвидации Международного "Мемориала".

По сообщению в телеграм-канале Ксении Лученко "Православие и зомби", в храме Успения в Газетном переулке в Москве сняли с настоятельства священника Владимира Лапшина - утверждается, что это произошло в конце декабря. Лапшина канал называет "одним из последних учеников протоиерея Александра Меня в священном сане". Официально о смене настоятеля этого храма также не сообщалось.

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл выступает в поддержку Владимира Путина, фактически поддержал российское вторжение в Украину. Всем священникам РПЦ предписано читать в храмах специальную "молитву о святой Руси", в которой говорится о "победе". После начала войны были запрещены в служении или лишены сана несколько священников, или выступавших против войны, или не согласные с теми или иными решениями церковного руководства.