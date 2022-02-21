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"Новая газета": Пичугин дал показания против Ходорковского 

Бывший сотрудник нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, архивное фото 

Бывший сотрудник службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, отбывающий пожизненный тюремный срок по обвинению в организации нескольких убийств, дал показания против бывшего владельца компании Михаила Ходорковского, сообщает "Новая газета" со ссылкой на анонимные источники, близкие к адвокатам заключённого. По какому именно делу даны показания, не уточняется. Сообщается лишь, что показания Пичугина противоречат "всему тому, что он отстаивал ранее".

С июля прошлого года экс-сотрудник ЮКОСа находился в московском СИЗО "Лефортово", куда его этапировали из колонии для пожизненно осуждённых "Чёрный Дельфин" в городе Соль-Илецк Оренбургской области. Тогда же Пичугин неожиданно отказался от помощи адвокатов, с которыми он сотрудничал много лет. Кроме того, он отказался встречаться правозащитниками и членами Общественной наблюдательной комиссии. По данным "Новой газеты", заключённого вынудили это сделать. Новый адвокат Пичугина Дмитрий Харламов отказался комментировать информацию, опубликованную в понедельник "Новой газетой".

Алексей Пичугин приговорён к пожизненному заключению в августе 2007 года. Российский суд признал его виновным в организации трёх убийств и четырёх покушений на убийство. Свою вину подсудимый неизменно отрицал.

Несколько правозащитных организаций признали Пичугина узником совести, указав на отсутствие доказательств его причастности к инкриминируемым ему преступлениям. Европейский суд по правам человека дважды признавал суды над Пичугиным в России несправедливыми и требовал пересмотра приговоров. Освобождения экс-сотрудника ЮКОСа добивался Совет Европы. Михаил Ходорковский считает, что Пичугин стал жертвой политического преследования, называя своего бывшего коллегу "заложником Путина". Пичугин трижды подавал прошение о помиловании, но они отклонялись.

  • Бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский в 2005 году был приговорен к восьми годам лишения свободы по обвинению в хищениях и неуплате налогов. Позже он был помилован Владимиром Путиным и уехал из России. В 2015 году Следственный комитет РФ вновь возбудил уголовное дело против Ходорковского - его обвиняют в организации убийства в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. В России Ходорковский заочно арестован. Свою вину он категорически отрицает.

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