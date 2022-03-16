"Новая газета" возобновила оперативное освещение войны в Украине

"Новая газета" возобновила работу ленты новостей с освещением военной операции в Украине.

4 марта из-за угроз уголовного преследования и военной цензуры "Новой газете" пришлось удалить материалы о боевых действиях в Украине и остановить ленту новостей.

Однако редакция издания тогда заявила, что не может игнорировать позицию читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы. "Мы обещали научиться жить и писать в тисках военной цензуры и вернуться. Так вот, мы вернулись!", -написал шеф службы информации "Новой газеты" Никита Кондратьев.

Он также сообщил, что в редакции приняты новые стандарты, которые позволят формально следовать требованиям властей России, продолжать писать о так называемой "спецоперации" в Украине, не попасть под блокировки и не оказаться в колониях. При этом, по его словам , от формата онлайнов изданию придется отказаться, так как в потоке сообщений слишком просто ошибиться и стать обвиняемыми по уголовным и административным делам.

"Единственное, что мы знаем наверняка, долг редакции — информировать читателей. Да, российской журналистике вырывают последние зубы. Но у нее есть замечательное свойство — отращивать новые, " - заявили в "Новой газете".

Правительство требует от СМИ освещать боевые действия только по официальным источникам, запрещая называть войной происходящее в Украине, так как министерство обороны не подтверждает, что Россия с кем-то воюет.

Из-за этих правил были заблокированы в России или прекратили работу Радио Свобода и региональные проекты радиостанции, канал Настоящее время, "Голос Америки", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", издания Znak.com, The Village, ТВ 2, "Медуза", The New Times, "Тайга.инфо", DW.

Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за распространение так называемых "фейков" о деятельности российской армии, предусматривающий реальные сроки лишения свободы.