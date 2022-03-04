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"Новая газета" удалит все материалы о войне с Украиной из-за военной цензуры

Российская "Новая газета" удалит все материалы о войне с Украиной с сайта и социальных сетей, опасаясь уголовного преследования журналистов из-за военной цензуры. Об этом говорится в заявлении редакции.

"Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей. Но мы не можем игнорировать и позицию вас, наших читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры", — говорится в тексте. Ранее спонсоры издания проголосовали за выполнение условий государства при освещении конфликта в Украине.

Правительство требует от СМИ освещать боевые действия только по официальным источника. Например, в уведомлениях Роскомнадзора, направленных в редакцию Радио Свобода говорилось, что войну в Украине нельзя называть войной — так как министерство обороны не подтверждает, что Россия с кем-то воюет.

Из-за этих правил были заблокированы в России или прекратили работу Радио Свобода и региональные проекты радиостанции, канал Настоящее время, "Голос Америки", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", издания Znak.com, The Village, ТВ 2, "Медуза", The New Times, "Тайга.инфо", DW, в Свердловской области были изъяты тиражи газет "Вечерний Краснотурьинск", "Глобус", "Вечерний Карпинск", "ПроСевероуральск.RU" и "Новый Качканар", и ряд украинских изданий.

В 2021 году, ещё до введения военной цензуры, Россия заняла 150-е из 180 мест в ежегодном Всемирном рейтинге свободы прессы, который составляется международной правозащитной организацией "Репортёры без границ".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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