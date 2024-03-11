"Новая Крымская война?" Рунет об отправке войск из Европы в Украину

В конце февраля Эммануэль Макрон шокировал весь мир заявлением, что Франция не исключает отправку своих войск в Украину.

Не все поверили, что Макрон действительно хочет отправить в Украину французских солдат. Но большинство согласилось, что это реакция на то, что в США до сих пор не согласовали пакет военной помощи Украине.

Леонид Невзлин

Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о создании ракетной коалиции, которая призвана обеспечить Украину оружием дальнего радиуса действия, и даже о возможности ввода войск стран Запада на территорию страны наделали много шума.



Эксперты и политические комментаторы выдвигают массу предположений, с чем связана настолько необычная для французского лидера риторика. Кто-то считает, что это работа Макрона над своим политическим наследием. Кто-то видит в этом продуманный ход для создания “стратегической неопределенности”.



Но, мне кажется, эти слова являются признаком глубокой трансформации, которую прямо сейчас переживает европейская политическая элита. В частности, элита единственной страны Евросоюза, располагающей ядерным оружием – Франции.



Европейцы начали понимать, что они могут остаться одни. Если уже не остались.

Георгий Бовт

Слова Макрона о том, что нельзя исключать отправку сухопутных войск на Украину, и все остальные сливы публикаций скорее свидетельствуют о том, что происходит давление на законодателей, в частности американских в данном случае, если The Wall Street Journal мы имеем в виду, чтобы они, наконец, приняли уже этот долгожданный Киевом пакет военной помощи в 60 млрд или, может быть, там будет 45 млрд. Все эти страсти для того, чтобы нагнетать риторику, мол, если Украина падет, тогда Россия нападет дальше на НАТО, и вообще нам придется воевать самим.

У российских чиновников и z-патриотов заявление Макрона вызвало разлитие желчи.

Анастасия Кириленко

Медведев отчитывает Макрона за то, что тот злоупотребил "шампанским с уcтрицами", "хотя уже не мальчик". Полное собрание сочинений Медведева надо переводить на все языки. И это в ответ на то, что Макрон не исключил отправки сухопутных войск в Украину.

Интересно, что если бы американцы не исключили отправки сухопутных войск на помощь Украине, то никакого намека на виски, бренди, что там еще пьют, у айфончика, скорее всего, не было не было бы. Как только что-то делают американцы или англичане, сразу начинается верещание типа "караул, англичанка гадит", "караул, американцы установили базы ЦРУ в Туве/Урюпинске".

Наталья Таньшина

Всё как сотни лет назад: русофобия используется как механизм решения собственных задач.



На митинге в Лилле, посвященном выборам в Европарламент, сторонники Макрона, тяжеловесы партии "Ренессанс" во главе с Габриэлем Атталем, выдвигают две главные темы: русская угроза и Троянский конь в лице партии Марин Ле Пен.



Других вопросов у партии Макрона нет.

Юлия Витязева

Макрон – не Наполеон. И даже не торт, который носит такое же название.



Просто великовозрастный мальчик Маню все еще лелеет мечту стать новым локомотивом приходящего в упадок Евросоюза.



Но так как ума и таланта не просто возглавить "цветущий сад", но и предотвратить его превращение в Детройт европейского разлива у него нет, то парень решил, что лучшим способом войти в историю будет новый поход на Россию. Ну или хотя бы разговоры на эту тему, которые вернут Маню на первые полосы европейских газет и обеспечат ему внимание со стороны России.



На самом же деле, это не самый удачный способ мотивировать Владимира Владимировича таки снять трубку. Вернее, наш президент может это сделать. Но не для того, чтобы ответить на звонок из Парижа, а чтобы отдать некоторые распоряжения нашим ВКС.



И тут на авансцену выходит главный вопрос: а оно точно Франции надо? И речь даже не о прямых военных действиях, которые вроде как пока не рассматриваются. Речь о степени вовлеченности в конфликт, результатам которого обычные французы точно не обрадуются.

"Патриоты" угрожают Макрону и Западу страшными карами.

Леонид Слуцкий



Все это опасные игры с огнем, который рискует обрушиться в первую очередь на головы западных русофобов. Ведь ничего нельзя исключать, господин Макрон?

Юрий Баранчик

Важно понимать, что Э. Макрон это делает не сам по себе. Необходимо учитывать его мощный ротшильдовский бэк-граунд. А также то, что им, с одной стороны, играют британцы, которые по традиции не хотят напрямую участвовать в конфликте, а подзуживают других. А, с другой стороны, те элиты Евросоюза, которые завязаны на обслуживание интересов США (та же Урсула, весь брюссельский обком), и которым системные перемены в Европе могут стоить карьеры, а, может, и свободы.



Поэтому этой игре мы должны предоставить свою контригру, и её цели достаточно понятны: а) прорвать фронт ВСУ в нескольких местах; б) выйти к Харькову, Днепру, Николаеву, Одессе (с тем, чтобы взять под контроль границу с Приднестровьем) и закрепиться на всём левом берегу Днепра. То есть мы должны взять как можно больше земли под контроль.



А если войска стран НАТО (ближе всего к этому стоят Франция, Польша, прибалтийские "тигры", Румыния) без официального одобрения со стороны НАТО, а в частном порядке со согласованию с руководством Украины зайдут на территорию Украины, сделать их приоритетной целью российского ракетно-бомбового оружия, ещё в местах скопления и базирования. Разовые массовые потери в 100-200-300 человек с визуальным подтверждением станут хорошим средством для отрезвления горячих голов на Западе.

Роман Алехин

Вот сейчас Владимир Владимирович смотрит это видео с Макроном, а не нажимает на кнопку в ядерном чемоданчике, но он не исключает, что в определенный момент он её нажмет.



Вот большинство русских сейчас смотрят на Макрона и улыбаются глупости, а не находятся на призывных пунктах, чтобы собрать многомиллионную армию и снести Европу, но это не означает, что в определенный момент они после ряда заявлений Макрона не воспылают враждой и не пойдут на Европу.

Видимо, догадавшись, что российские угрозы Макрона уже не пугают, z-каналы начали разгонять легенду, что его жена – трансгендер.

Борис Рожин

Макрон осудили французские и европейские СМИ, которые распространяют информацию, что он женат на мужчине, а его "жена" это трансгендер.



Ранее он эту тему как правило игнорировал, но в последние месяцы таких публикаций стало уж больно много. Правда истерический характер отповеди в стиле "Вы все врете", вряд ли положит этой теме конец.

После заявления главы французского МИДа, который сказал, что французские солдаты в Украине не станут участвовать в боевых действиях, комментаторы решили, что Макрон имел в виду ввод в Украину миротворцев для разграничения воюющих сторон.

Иван Преображенский

Боятся и врут: Российские власти о реальных войсках НАТО в Украине



"Знаете, у них там масса разночтений в связи с этим [отправкой войск в Украину], они, по-моему, уже между собой там начали спорить, – заявил Сергей Шойгу, министр обороны России. – Причем я бы понимал, если бы они начали спорить, кто вперед прибежит на территорию России. (Речь идет о временно оккупированных украинских территориях, а не о российских.)



"Вот, а они говорят, нет-нет-нет, они сейчас спорят совсем о другом. Никто не собирается, никуда не собираемся, но поживём и увидим, поживём и увидим", – продолжил Шойгу.



"Но, во всяком случае, у России есть всё для того, чтобы встретить любого противника, любого врага, который посягнет на нашу (опять речь про временно оккупированной украинской территории) территорию", – закончил Шойгу.



И параллельно эти же люди радостно перевирают заявление главы французского МИДа, говоря, что он заявил об отказе Франции от посылки своих войск во Францию. В реальности пока войска стран НАТО, если приедут в Украину, как сказал президент Франции Эммануэль Макрон, то вероятно будут обладать ограниченным мандатом, уточнил его министр.

Анатолий Несмиян

Пока за Францию в формате прямого участия просматривается достаточно нейтральный вариант, который уже был оглашен: французский контингент может взять на себя охрану северной границы с Белоруссией, а также северо-западной с Россией.



В Москве, конечно, скажут, что это враждебный шаг, что если понадобится – пройдут и через французов, но это вслух. А на деле – крепко подумают, прежде чем идти на такое.



При этом французы могут высвободить немалые силы ВСУ, которые сейчас прикрывают эти участки. По разным оценкам, там собрано порядка 100 тысяч человек, техника, соответствующее количество боеприпасов. Оттуда периодически выдергивают части и технику, но в целом вынужденно держат очень приличные силы.



В таком формате это будет реальная помощь с не очень высоким прямым риском. И даже если в плане потерь у французов все будет прекрасно – то есть, без них, место за столом переговоров в таком случае они точно могут получить.

Однако через несколько дней Макрон снова удивил мир, опубликовав видеообращение, в котором не только подтвердил возможный ввод в Украину солдат, но и заявил, что Запад в этой войне не должен рисовать для себя никаких красных линий. Подобные заявления до этого не позволял себе ни один западный политик. Через несколько дней президент Франции назвал и конкретные условия, при которых французская армия может принять участие в конфликте: прорыв российских войск к Киеву или Одессе.

Александр Фридман

Зачем Макрон сделал такое заявление? [...]



Мы имеем дело с психологической игрой против Кремля и предупреждением сорвиголовам из Москвы, которые рисуют карты РФ с Одессой и Киевом: пойдете на Одессу или Киев – получите мировую войну.



В случае Киева (а наступление на украинскую столицу следует ожидать (если вообще) именно из Беларуси) это еще предупреждение Лукашенко: при новой агрессии против Украины война придет и в Беларусь.

Александр Коваленко

В 2023 году Германия неожиданно стала второй после США страной, по объёмам переданной военной помощи Украине.

В 2024-м, казалось бы, что Германия и вовсе станет первой в этом показателе, но, внезапно, стремительно эстафетную палочку не просто перехватил, а буквально вырвал Эмманюэль Макрон.

Франция начинает занимать лидирующие позиции в вопросе военной поддержки Украины, в то время как США погрязли в своём политическом шапито на капитолийском холме.

Liberté, Égalité, Fraternité!😎

Наталья Яшин

вот это новость!

Франция объявила, что создает альянс стран, готовых послать войска в Украину. Ай да Макрон! А все говорили: трус! трус!

"Не россия должна указывать нам, как мы должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы. Не россия должна определять, как мы будем действовать или устанавливать красные линии. Мы решаем это между собой", – заявление МИДа Франции.

Уверена: найдутся страны, которые присоединятся, и уверена, что россию ожидают сюрпризы.

В конце прошлой недели заявления Макрона поддержала и Польша.

Леонид Швец

Глава польского МИДа Радослав Сикорский: Присутствие войск НАТО на Украине не является чем-то немыслимым, "потому что речь идет о том, чтобы боялся Путин, а не мы Путина":

— Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию.

Dobrze myślisz, włóczęgo.

Александр Фридман

Глава МИД Польши Радек Сикорский четко очерчивает основную задачу заявлений Макрона и своего французского коллеги Сежурне (Киев пока не просит вводить войска НАТО, но "ночего нельзя исключать в ближайшие месяцы"): "Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию". Нужно создать ситуацию, при которой не Запад будет бояться Путин, а Путин будет бояться Запада.



Если бы этот подход применили в 2008 году (Грузия) и в 2014 году (Крым и Донбасс), то нынешней войны попросту не было бы.

В воскресенье Сикорский сделал ещё более шокирующее заявление, сказав, что солдаты некоторых стран НАТО уже находятся в Украине.