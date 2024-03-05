Дроны над родиной Путина. Что Украина хотела атаковать в Петербурге?

В недавнем материале о том, как война пришла на территорию России, Радио Свобода в числе прочего рассказывало об атаках дронов на российскую территорию. После того, как Москву после украинских атак весной 2023 года "прикрыли" многочисленными системами ПВО, все чаще в новостях о налетах украинских БПЛА стал появляться Санкт-Петербург. По большей части эти атаки нацелены на объекты инфраструктуры, но риску в результате последней атаки 2 февраля подверглись и предприятия российской военной отрасли: цех компании СТЦ, делающей беспилотники "Орлан", и предприятие корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Недоброе утро

Утром в субботу, второго февраля, жители домов в районе Пискаревского проспекта на севере Санкт-Петербурга проснулись от звуков взрывов. "Хлопок и вспышка яркая была в 7:07. После вспыхнули, похоже, линии электропередачи. Сразу позвонил в службы, пошел смотреть. До взрыва было слышно гул самолета или что-то такое", – цитирует "Фонтанка" свидетельства очевидца.

Вскоре в телеграм-каналах появилось видео удара: на нем видно, как беспилотник самолетного типа под углом в 45 градусов врезается в жилой дом №161 по Пискаревскому проспекту и взрывается.

В результате попадания дрона в жилой дом за медицинской помощью обратились 8 человек, сообщили 4 марта местные власти. Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга объявила, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

Местные жители рассказали "Фонтанке", что перед взрывом слышали гул, похожий на "гул самолета", а некоторые утверждали, что видели, как беспилотник "летел к нефтебазе".

Нефтебаза или цех по производству "Орланов"?

В последнее время целями атак украинских беспилотников (Киев официально не комментирует большинство из них) все чаще становятся российские нефтебазы и НПЗ. Некоторые эксперты даже связывают с последствиями этих атак временный запрет на экспорт бензина, введенный недавно российскими властями. Беспилотник, который несет на себе сравнительно небольшой заряд, вряд ли причинит значительный ущерб обычному зданию (как видно на примере того же жилого дома на Пискаревском проспекте). Попав в резервуар с топливом, напротив, он может вызвать пожар, последствия которого будут гораздо более значительными.

В полутора километрах от дома 161 на Пискаревском проспекте действительно находится нефтебаза "Ручьи". Это не просто хранилище топлива, а крупнейшая нефтебаза Санкт-Петербурга. Как писал в 2017 году сайт петербургской Дирекции по сопровождению промышленных объектов, на ней может храниться до 110 миллионов литров нефтепродуктов. База имеет стратегическое значение: это единственное хранилище топлива на правом берегу Невы, способное в случае непредвиденной ситуации обеспечить работу транспортной системы всего города. В сентябре 2023 года она чуть не была уничтожена огнем и без всяких украинских беспилотников – после того, как в ангаре на территории базы произошел крупный пожар.

Спутниковые снимки показывают, что в 1,6 километра от места падения беспилотника находится еще один объект, который мог быть интересен украинским военным в качестве цели. Это бывший распределительный центр фирмы по торговле бытовой техникой и электроникой "Юлмарт". В ноябре 2023 года суд завершил продолжавшийся почти три года процесс ее банкротства. Судьба распределительного центра определилась еще в январе того же года: его сдали в аренду компании "Специальный технологический центр", производящей разведывательные беспилотные аппараты "Орлан" для российской армии, а также компоненты для многочисленных систем радиоэлектронной борьбы и связи.

"Орлан" – не только один из основных разведывательных БПЛА российской армии, но и яркий пример того, как Россия обходит западные санкции. О схемах их обхода еще в 2022 году писало издание "Важные истории". 28 февраля международная волонтерская группа InformNapalm опубликовала письма из взломанного почтового ящика сотрудника СТЦ Андрея Флоринского. Из них следует, что компания успешно обходит ограничительные меры и сейчас, закупая детали западного производства через фирмы-посредники, в том числе в Казахстане и Китае. Некоторые из этих писем, с которыми ознакомилось Радио Свобода, подтверждают, что один из филиалов СТЦ расположился в бывшем здании "Юлмарта". Об этом же говорят и вакансии, которые можно найти в интернете – например, "слесаря-сборщика летательных аппаратов".

Переоборудование распределительного центра "Юлмарта", в котором также был пункт выдачи товара покупателям, под производство дронов для армии – не первый подобный случай в России. Здания опустевших торговых центров арендует также компания Zala Aero, производящая ударные беспилотники "Ланцет". В условиях войны СТЦ также продолжает расширять деятельность: 13 февраля стало известно, что компания полностью арендовала бизнес-центр "К-37" в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

В понедельник, 4 марта, стало известно, что на следующий день после падения беспилотника на Пискаревском проспекте обломки дрона нашли также на территории Петербургского нефтяного терминала в морском порту в центре города. Эта же нефтебаза уже подвергалась атаке дрона 18 января 2024 года: тогда летательный аппарат удалось сбить.

Топливо войны

Еще одну атаку вечером 2 марта один или несколько беспилотников осуществили в районе порта Бронка в Ломоносове, неподалеку от Санкт-Петербурга. В связи с атакой дронов примерно на час закрывался петербургский аэропорт Пулково. В российском Минобороны заявили об уничтожении средствами ПВО беспилотного аппарата самолетного типа, губернатор области Александр Дрозденко написал в своем телеграм-канале, что "воздушные цели поражены над акваторией Финского залива". Дрозденко также выложил видеозапись предполагаемой работы ПВО – на ней были хорошо различимы окружающие объекты, благодаря которым место съемки и возможную точку перехвата быстро удалось геолоцировать (позднее Дрозденко удалил незаблюренное видео).

Съемка велась из поселка Нижняя Бронка, а как минимум один из БПЛА был подбит не над Финским заливом, как утверждал губернатор, а над развязкой Кольцевой автодороги и Краснофлотского проспекта. На это же указывают и сообщения местных жителей, собранные "Фонтанкой". "Нам машину задело осколком, кто-нибудь сталкивался с подобным? Мы в этот момент ехали по КАДу, съезжали на Краснофлотское шоссе, подумали, что у нас что-то хлопнуло, остановились, ничего не заметили, так как темно, а сейчас дома увидели свежие повреждения с той стороны, куда хлопнуло", – написал в местном паблике очевидец.

Вплотную к этой развязке прилегает нефтебаза, соседствующая с портом Бронка. Этот топливный терминал был построен в 1999 году финской компанией Neste, в 2019 году он перешел компании "Татнефть", выкупившей розничный бизнес Neste в России. Максимальный объем хранения терминала – 40 тысяч кубометров (40 миллионов литров) нефтепродуктов. Государственное бюро расследований Украины утверждает, что "Татнефть" поставляет топливо российской армии.

Телеграм-канал Mash писал, что целью атаковавших Ломоносов украинских БПЛА был "завод, который входит в корпорацию Тактического ракетного вооружения", где "занимаются разработкой торпед, беспилотных подлодок, систем обнаружения и беспилотных катеров". Менее, чем в километре от развязки КАДа и Краснофлотского проспекта, над которой вероятно был сбит один из дронов, расположен НИИ "Мортеплотехники", входящий в корпорацию Тактического ракетного вооружения. Этот институт, как следует из описания на его сайте, действительно является разработчиком торпед, двигателей для них и необитаемых подводных комплексов.

Самой масштабной по последствиям атакой украинских дронов на Санкт-Петербург и Ленинградскую область остается удар по газовому терминалу компании “Новатэк” в порту Усть-Луги.

Сильный пожар в порту начался в ночь на 21 января. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался об отсутствии пострадавших и заявил, что персонал терминала был эвакуирован. По данным "Фонтанки", причиной возгорания стала атака беспилотников. Издание 47.News опубликовало видео пожара и уточнило, что беспилотников было два. "РБК-Украина" и "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщили, что к атаке причастна Служба безопасности Украины: удар был призван усложнить поставку топлива для российских войск.

После атаки беспилотников предприятие было остановлено. Через несколько дней, 24 января, "Новатэк" сообщил о возобновлении отгрузки топлива – но речь шла о продуктах, произведенных еще до пожара. 20 февраля министр энергетики РФ Николай Шульгинов вновь заявил о возобновлении отгрузки топлива. "Проблема транспортного хаба в Усть-Луге решилась", – заявил министр.

После атаки на терминал "Новатэка" в четырёх портах Ленинградской области (в Выборге, Высоцке, Приморске и Усть-Луге) ввели режим “повышенной готовности в связи с возросшим уровнем возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ".

Всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области расположены около 30 топливных терминалов. Из них целями ударов украинских беспилотников, по всей видимости, стали уже пять. В это число входит атакованная в ночь на 31 января нефтебаза на территории завода "Невский мазут".

Издания "Фонтанка" и "Мэш на Мойке" заявляли, что аппарат, атаковавший "Невский замут", был сбит с помощью комплекса ПВО С-400 еще когда пролетал над Колпино – пригородом к югу от Санкт-Петербурга. При этом и "Мэш" и "Фонтанка" также рассказывали, что обломки дрона упали на территорию завода и повредили несколько припаркованных на ней автомобилей. Расстояние от Колпино до "Невского мазута" составляет около 20 километров.

Российские телеграм-каналы утверждали, что после "падения" ранее подбитого беспилотника "Невский мазут" был оцеплен спецслужбами, а на его территории наблюдались задымление и пожар. Источники Украинской Правды связали эту атаку с работой ГУР Украины. Собеседник издания из украинской разведки заявил, что дрон действительно пытались сбить из системы С-400 "Триумф", но не попали, и БПЛА достиг своей цели. Общий объем резервуаров "Невского мазута" – почти 20 тысяч кубометров.

Атаки дронов на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, интерактивная карта:

“Тришкин кафтан”

На составленной Радио Свобода интерактивной карте систем ПВО в Москве и Московской области видно, что после атак украинских беспилотников их число значительно увеличилось. В Санкт-Петербурге военные тоже пытаются отреагировать на сравнительно новую для себя угрозу: 24 января появилось видео развертывания в Ленинградской области ЗРК С-300. Как рассказывал в интервью телеканалу "Настоящее время" военный эксперт Сергей Ауслендер, это вряд ли станет препятствием для новых атак: "Если есть соответствующая разведка и известно о том, где стоят комплексы ПВО, можно проложить маршрут таким образом, что беспилотник их просто обойдет".

Как рассказывали Радио Свобода аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team, в России в условиях войны наблюдается явный дефицит установок ПВО, причем значительное их количество было переброшено на защиту Москвы.

"Они сейчас туда-сюда пытаются, как пресловутый тришкин кафтан, перетаскивать эти системы ПВО, прикрывая одни объекты, открывая, соответственно, другие", - соглашается Сергей Ауслендер.