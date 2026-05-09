Новая оценка потерь РФ на войне: погибли 352 тысячи солдат

Число россиян, погибших на войне против Украины, к концу 2025 года достигло 352 тысяч человек. Такую оценку публикуют в совместном исследовании "Медуза" и "Медиазона".

Издания опираются на поименные списки погибших, которые "Медиазона" составляет совместно с Русской службой "Би-Би-Си" и командой волонтеров, а также на данные из российского Реестра наследственных дел.

Сопоставляя поименный список погибших военных с реестром наследственных дел, авторы исследования рассчитали вероятность попадания в реестр для каждой возрастной и социальной группы убитых на войне. Затем благодаря этому коэффициенту журналисты "перевели" наследственные дела в реальное число потерь.

Цифра в 352 тысячи включает в себя 261 тысячу "обычных" погибших и 90 тысяч тех, кто был признан погибшим или пропавшим решением суда, либо чья смерть была зарегистрирована с задержкой от 180 дней по другой причине. Журналисты подчеркивают, что не считали число погибших граждан иностранных государств, воевавших в Украине на стороне российской армии.

Исследователи отмечают, что это статистическая оценка, то есть у нее есть предсказательный интервал. "Указывая конкретное число, мы говорим о центральных, наиболее вероятных значениях", – говорится в публикации.

На данный момент журналисты установили имена более 217 тысяч погибших на войне.