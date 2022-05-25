Новая вспышка оспы обезьян: опасность завтрашнего дня

С начала мая в полутора десятках стран мира были зафиксированы случаи редкого инфекционного заболевания – обезьяньей оспы. Общее число подтвержденных заражений – немного больше сотни – невелико, если сравнивать с пандемией COVID-19 даже на ранних этапах. Однако ВОЗ проявила озабоченность, созвав 20 мая чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. На этот раз обезьянья оспа вряд ли угрожает серьезной эпидемией, но в будущем она может вызывать все больше проблем и потребовать возвращения к вакцинации.



Оспа обезьян – инфекционное вирусное заболевание, которое вызывает вирус семейства поксовирусов, близкий к вирусу натуральной оспы. Однако, в отличие от натуральной оспы, которая только за ХХ век унесла жизни сотен миллионов человек, оспа обезьян в основном заражает животных, редко передается от них человеку и намного менее опасна (летальность – не более 11 процентов, тогда как у натуральной оспы она доходила до 40 процентов, а в некоторых эпидемиях и до 90 процентов).



Симптомы оспы обезьян у людей – лихорадка, головные и мышечные боли, обильное потоотделение, а также типичная сыпь, после которой могут остаться постоянные рубцы. Как правило, болезнь проходит сама в течение 2-4 недель после появления первых симптомов (инкубационный период длится от недели до 19 дней).

Два основных природных очага обезьяньей оспы находятся в Центральной и Западной Африке, причем для первого характерно более тяжелое протекание болезни (летальность до 11 процентов), а для второго – более легкое (летальность – порядка 4 процентов). Это достаточно высокие показатели, если сравнивать, например, с COVID-19 (летальность порядка 1 процента), но вирус оспы обезьян, в отличие от коронавируса, тяжело передается. Кстати, обезьяны не являются его изначальным природным носителем, в естественное среде инфекция распространяется в основном среди мелких грызунов, названием болезнь обязана тому, что ее возбудитель был впервые выделен в 1958 году у обезьян.

В последние десятилетия, количество заражений оспой обезьян в Африке стабильно растет

Передача вируса происходит через биологические жидкости, в первую очередь – через содержимое появляющихся на теле везикул, проникающее в организм другого человека через повреждения на коже и слизистые оболочки, и требует продолжительного и тесного контакта. Есть данные о передаче воздушно-капельным путем, но, вероятно, этот путь является второстепенным. Необходимость продолжительного тесного контакта, а также тот факт, что больной становится способным к заражению после появления очевидных симптомов (высыпаний) сдерживают распространение обезьяньей оспы.



Тем не менее, в последние десятилетия количество заражений оспой обезьян в Африке стабильно растет. "В целом с самого начала рост наблюдался, но если в 70-80-е было просто слишком мало случаев, чтобы говорить о тенденции, то с 1990-х уже точно можно сказать, что мы видим устойчивый рост числа заражений, особенно в "горячих точках", вроде Конго, где, например, за десятилетие с 2000 по 2009 год было больше 10 тысяч случаев, а за следующее десятилетие уже более 18 тысяч случаев, то есть рост в два раза", – говорит биолог и научный журналист Ирина Якутенко.

Вирус оспы обезьян генетически близок к вирусу натуральной оспы

Наиболее вероятное объяснение – человечество постепенно теряет иммунитет к натуральной оспе, полученный как переболевшими, так и в ходе массовой вакцинации. Натуральная оспа была полностью элиминирована к 1980 году (образцы вируса хранятся сейчас только в двух лабораториях в мире, в России и США) и вакцинация была остановлена, с тех пор коллективный иммунитет к ней постепенно ослабевает. Вирус оспы обезьян генетически близок к вирусу натуральной оспы, и постепенно получает все больше возможностей для распространения в человеческой популяции.

"Если у вас есть защита после болезни или после вакцинации от натуральной оспы, достаточно свежая, то исследования показывали, что до 85 процентов защиты сохраняется и от вируса оспы обезьян. Сейчас у обезьяньей оспы нет ни естественного конкурента, натуральной оспы, ни преграды в виде антительной защиты в популяции. Ниша освободилась, и он стал занимать освободившуюся нишу", – говорит Якутенко.

Ученые внимательно следили за ростом числа случаев обезьяньей оспы, особенно, до начала пандемии COVID-19, и в последние предпандемийные годы ей был посвящен ряд научных работ, в том числе, описывающих возможные эпидемиологические сценарии для этого вируса.

Луговые собачки в свою очередь заразились от гамбийских хомяковых крыс

Оспа обезьян вышла за пределы Африки далеко не впервые. Одна из первых больших вспышек на других континентах произошла в 2003 году. Тогда в США обезьяньей оспой заразились несколько десятков человек. Исследование показало, что все случае были связаны с тесным контактом с луговыми собачками – похожими на белок грызунами, типичными для Техаса. Луговые собачки в свою очередь заразились от гамбийских хомяковых крыс, привезенных из Африки. Ни один из 71 заразившихся не умер.

В 2018 году четыре случая оспы обезьян были зарегистрированы в Великобритании. Трое из инфицированных незадолго до болезни посещали Нигерию, четвертый был медицинским работником, оказывавший помощь одному из инфицированных. В 2021 году в Британии были зафиксированны еще три случая. Один человек привез инфекцию из Нигерии, двое других заразившихся проживали с ним в одном доме.

В цепочке заражения известны не все звенья

Отдельные случаи заражения обезьяньей оспой фиксировались в последние годы в США и Сингапуре, однако вспышка 2022 года отличается от всех этих примеров и масштабами и необычным паттерном заражения: значительная часть зараженных не посещали в последнее время Африку и не имеют очевидной связи с другими заболевшими. Другими словами, в цепочке заражения известны не все звенья, а значит неизвестное количество заразившихся остались не выявленными.

"Мы видим необычный паттерн заражений. Люди, которые сейчас приходят с характерными симптомами в клиники, не являются звеньями одной цепочки заражений, они приходят, заразившись от разных людей, то есть можно говорить, что вирус начал распространяться в популяции, мы не можем проследить все заражения к одному источнику в Африке, как было раньше. Кроме того, пока мы видим странный паттерн в смысле социо-демографических характеристик заразившихся, мы видим, что среди них много мужчин-гомосексуалов. Собственно, первые люди с симптомами пришли в клиники сексуального здоровья, поэтому мы знаем про их ориентацию. Это вызывает вопросы, потому что до сих пор в африканских вспышках, которые были, в общем, довольно крупными, такого паттерна не было. С чем это связано, пока непонятно", – говорит Якутенко.

Если общий рост инфицирования оспой обезьян и в Африке и в мире, по всей видимости связан именно с ослаблением глобального коллективного иммунитета против родственной натуральной оспы, то убедительного объяснения для необычного паттерна распространения нынешней вспышки пока нет. Теоретически, мы можем иметь дело с новым штаммов вируса обезьяньей оспы, который, мутировав, приобрел новые качества. Пока что у ученых нет достаточного количества геномных данных, чтобы наверняка утверждать, что обезьянья оспа 2022 года существенно отличается от инфекции 2021 года или более ранних. Некоторые данные указывают на наличие 23-х мутаций в нынешнем варианте вируса, но они требуют перепроверки и уж тем более рано говорить о том, на какие свойства вируса эту мутации могли повлиять.

У человечества есть готовый способ бороться с оспой обезьян

Вспышка оспы обезьян в Нигерии в 2017-2018 годах в некоторой степени напоминала нынешнюю: заражения не укладывались в единую цепочку (что могло объясняться наличием асимптоматических носителей), были случаи заражения половых партнеров. Ирина Якутенко говорит, что уверенность, что оспа обезьян передается половым путем (через сперму) до сих пор нет, кроме того, это не особенно сильно повлияло бы на эпидемиологические особенности инфекции. "Распространение половым путем само по себе не слишком изменяет ситуацию, для полового пути распространения тоже нужен тесный телесный контакт. Но есть кое-что, что может дать вирусу передача половым путем, - это распространение до появления симптомов на коже. Это, конечно, до некоторой степени ухудшает ситуацию. Но пока о том, что такой путь передачи у оспы обезьян появился, говорить слишком рано".



У человечества есть готовый способ бороться с оспой обезьян, если распространение этой или какой-то их последующих вспышек окажется угрожающим: это вакцины против натуральной оспы, которые, согласно имеющимся исследованиям, эффективны против родственного "обезьяньего" вируса на 85 процентов. Вакцина, которую широко применяли вплоть до начала 1980-х, содержала ослабленные вирусы оспы и поэтому сама могла в редких случаях вызывать заражение, но в 2019 году в США была одобрена новая прививка против оспы, основанная на вирусах, генетически лишенных возможности самовоспроизводиться.

В феврале 2022 года о создании собственного противооспенного препарата сообщила и Россия

Вакцины против оспы, в отличие от антиковидных прививок, эффективны даже если введены в течение нескольких первых дней после контакта с зараженным. Кроме того, в 2010-е против натуральной оспы, оспы обезьян и других родственных вирусов было разработано лекарство – его специально создали на случай использования оспы в качестве оружия биотеррора. Текомивират не прошел полноценного исследования эффективности на людях, но продемонстрировал очень хорошие результаты на животных и был одобрен к применению в США и Европе. В феврале 2022 года о создании собственного противооспенного препарата сообщила и Россия.

Особенности распространения вируса оспы обезьян делают его плохим кандидатом на роль продолжателя страшного дела коронавируса. Тревогу вызывает не столько нынешняя вспышка, сколько общая тенденция: сородичам вируса натуральной оспы, по-видимому, становится все легче проникать от животных в человеческую популяцию. "Мы уже понимаем, что мы потеряли иммунитет к поксовирусам, и тот же вирус оспы обезьян постоянно проникает в человеческую популяцию от животных в Африке и, как сейчас, разносится по всему миру. Мы видим тенденцию к росту, и вопрос о вакцинации против поксовирусов – включения ее в обязательный календарь прививок – рано или поздно может снова возникнуть", – считает Ирина Якутенко.