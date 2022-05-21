ВОЗ: летом распространение оспы обезьян в Европе может ускориться

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредило, что распространение вируса оспы обезьян в регионе может ускориться в летние месяцы.

"По мере того, как в Европе наступает летний сезон с мероприятиями при участии большого числа людей, я беспокоюсь, что передача вируса может ускориться", - заявил директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что основной способ передачи - тесный физический контакт с больным.

Фабиан Леендерц, доктор немецкого Института Роберта Коха, назвал вспышку оспы обезьян эпидемией, однако предположил, что она продлится недолго. "Сегодня заболевших легко отследить и изолировать. Кроме того, у нас есть лекарства и эффективные вакцины, которые можно использовать в случае необходимости", - сказал Леендерц.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его способность заражать организм невысока.

К 21 мая 2022 года за пределами Африки зафиксировали более 100 случаев заболеваний оспой обезьян. О заболевших сообщили несколько стран Европы, а также США, Канада и Австралия.