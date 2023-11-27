Новая Зеландия отказалась от запрета на табак ради снижения налогов

Новая Зеландия отказалась от первого в мире запрета на продажу табака для родившихся после 2008 года – чтобы снизить налоги. Эксперты в области здравоохранения против. Об этом пишет The Guardian.

Закон должен был вступить в силу в июле 2024, а спустя несколько лет Новая Зеландия хотела стать "страной, свободной от курения". Закон предусматривал крупные штрафы, продажу табачных изделий только в специальных магазинах и ограничение доли никотина в табачной продукции.

После октябрьских выборов, по результатам которых их победительница консервативная Национальная партия сформировала коалицию с праволиберальной ACT и националистической NZ First ("Новая Зеландия прежде всего"), этого не будет.

В ходе предвыборной кампании Национальная партия обещала уменьшить некоторые налоги. Чтобы профинансировать их снижение, она предложила разрешить иностранным покупателям вернуться на рынок недвижимости. Идею отклонила NZ First. По словам нового министра финансов Николы Уиллис, теперь на снижение налогов пойдут доходы от продажи сигарет. На отмене закона о запрете на табак настаивали партнёры Национальной партии по коалиции, отметила Уиллис.

"Мы должны взять инфляцию под контроль и снизить процентную ставку, что поможет сделать еду и топливо дешевле и позволит уменьшить стоимость аренды жилья", – сказал новый премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон во время торжественного принесения присяги сегодня, 27 ноября.

Он и его правительство планируют снижать бороться с курением в стране с помощью просвещения и "других мер".

Эксперты в области здравоохранения заявили, что отмена закона может стоить стране до пяти тысяч жизней в год, особенно среди коренного населения – маори. Согласно моделированию, на которое ссылаются специалисты, за двадцать лет закон позволил бы сэкономить правительству 1,4 миллиарда долларов США за счёт доходов тех, кто не умер бы преждевременно и не получил бы хронические заболевания из-за курения табака.