"Америка вмешивается в чужие выборы" – в выборы птицы

Комиссия новозеландского конкурса "Птица века" не смогла подвести итоги голосования из-за "зарубежного вмешательства". Специалисты взяли ещё два дня, чтобы проверить сотни тысяч голосов, поступивших благодаря кампании ведущего на американском телеканале HBO Джона Оливера.

Оливер развернул масштабную агитацию за хохлатую поганку, которых в Новой Зеландии насчитывается всего около тысячи. Он рассказывал о ней в своём юмористическом шоу, выступал в костюме поганки, а также разместил рекламные щиты в её поддержку в Веллингтоне, Токио, Мумбаи, Париже и Лондоне.

"Америка вмешивается в чужие выборы", – пошутил Оливер в своём шоу. Организаторы конкурса отмечают, что в начале года телеведущий спрашивал, можно ли ему помочь победить птице. Они разрешили, не подозревая о размахе грядущей кампании.

Конкурс, который проводится в Новой Зеландии с 2005 года, нацелен на привлечение внимания к местным птицам, некоторым из которых грозит вымирание. В 2023 году его назвали "Птица века" в честь столетия организатора – природоохранной группы "Лес и птица". На конкурс уже не раз обращали внимание мировые СМИ: в 2020 году эксперты заявили о фальсификациях в пользу серого киви, а год спустя в нём победила летучая мышь.

"Птицу века" назовут завтра, 15 ноября.