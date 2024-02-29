Новая Зеландия расширила антивоенные санкции против России

Новая Зеландия расширила экономические санкции в отношении России из-за её вторжения в Украину два года назад.

Страна присоединилась к потолку цен на российскую нефть "Группы семи" (60 долларов за баррель) и "чётко запретила" экспорт санкционных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.

Кроме того, Новая Зеландия ввела санкции против 45 физических и 16 юридических лиц – в том числе против тех, кто помогает России обходить санкции и участвует в закупках оружия у Северной Кореи.

Среди новых санкционных лиц – бывший украинский политик и кум Путина Виктор Медведчук, директор ГТЛК Евгений Дитрих, а также родственники бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова и сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова.

Новая Зеландия уже ввела санкции против более 1600 физических лиц и компаний в ответ на российское вторжение в Украину, а также ряд торговых мер. Помимо этого, она перевела Украине более ста миллионов долларов, три четверти из которых ушли на её военные нужды. Кроме того, сейчас в Европе находятся около сотни новозеландских солдат.

Ранее ко второй годовщине войны в Украине санкции против России расширили США, ЕС, Австралия и Канада.