Юлия Навальная выступила в Европарламенте

Вдова погибшего в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия 27 февраля выступила в Европарламенте. Она назвала президента России Владимира Путина "лидером криминальной группировки" и призвала продолжить давление на его окружение. Трансляцию вёл канал Настоящее время.

Навальная заявила, что Путин должен ответить "за то, что он сделал с Алексеем Навальным и с прекрасной соседней страной", имея в виду Украину. Речь Навальной была встречена в Европарламенте бурными аплодисментами.

Навальная призвала европейских политиков не вести переговоры с Кремлем ни по Украине, ни по другим вопросам, но организовать расследования его деятельности и финансовых потоков: как самого Путина, так и его ближайшего окружения.

"Два года назад Путин начал полномасштабную войну против Украины, жестокую войну, подлую войну. Весь мир поспешил на помощь Украине. И спустя два года есть много усталости, пролито много крови. Путин так и не продвинулся дальше, но война продолжается несмотря на санкции, несмотря на те деньги, которые направляются на то, чтобы ее остановить. Начинают звучать голоса, которые призывают заключить соглашение с Путиным, – подчеркнула она. – И вот Путин убивает моего мужа – Алексея Навального.

Именно по приказу Путина Алексея пытали, пытали три года. Он находился в камере, полностью отрезанный от любых контактов, звонков и даже писем. А потом они его убили и даже после этого продолжали издеваться над его телом и над его матерью. И с одной стороны, мы видим, что Путин способен на все и договариваться с ним не о чем".

В среду в Европарламенте начались дебаты по проекту резолюции о смерти Навального. В тексте Европарламент называет гибель политика убийством, призывает российские власти не мешать в организации его похорон, а Евросоюз — призвать к ответу ответственных за судебные процессы против политика, вынесенные ему приговоры, его заключение и смерть.

В проекте резолюции авторы призывают Евросоюз усилить поддержку российскому гражданскому обществу, не применять необоснованных мер против людей, ищущих убежища от режима Путина, и усилить поддержку Украины, в том числе военную.