Новое дело против Мифтахова связано с разговором о Жлобицком

Новое уголовное дело против математика Азата Мифтахова, у которого на днях заканчивается срок заключения по предыдущему делу, было возбуждено из-за разговора о 17-летнем анархисте Михаиле Жлобицком, который совершил взрыв в архангельском управлении ФСБ. Об этом со ссылкой на самого Мифтахова пишет телеграм-канал FreeAzat!, посвящённый поддержке заключённого.

Утверждается, что Мифтахов, согласно проведённой по делу лингвистической экспертизе, "выражал одобрение" поступку Жлобицкого в разговоре с двумя свидетелями из числа заключённых. Обвинение в оправдании терроризма Мифтахову, как утверждается, собираются предъявить 4 сентября — в день его выхода из колонии. СМИ со ссылкой на источники ранее сообщали, что математика вновь задержат в день освобождения и изберут меру пресечения уже по новому делу. Официально власти это не комментировали.

Ранее стало известно, что поводом для дела об оправдании терроризма послужили комментарии Мифтахова при просмотре телепередачи в кругу заключенных, однако не уточнялось, к чему относилист эти комментарии.

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов ранее был приговорён к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. По версии следствия и суда, он и его единомышленники, придерживающиеся анархистских взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никого не было. Мифтахов сообщал, что показания против себя он дал под пытками.

По новому уголовному делу, которое инициировала ФСБ, Мифтахову грозит до пяти лет лишения свободы.

В данный момент Мифтахов находится в ШИЗО, куда его отправили за якобы проигнорированное требование сотрудника колонии о времени начала уборки в камере.

17 августа Росфинмониторинг внёс математика в перечень террористов и экстремистов.