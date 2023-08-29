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СМИ: Азата Мифтахова задержат в день освобождения из колонии

Азат Мифтахов

Математика Азата Мифтахова, который заканчивает отбывать наказание в колонии по обвинению в поджоге офиса "Единой России", вновь задержат в день освобождения, сообщают СМИ со ссылкой на различные источники.

Ранее против Мифтахова было возбуждено новое уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма. Во вторник следователи пытались официально допросить обвиняемого, но он отказался от дачи показаний, поскольку при допросе присутствовал не его защитник, а адвокат по назначению.

По новому уголовному делу, которое инициировала ФСБ, Мифтахову грозит до пяти лет лишения свободы. С чем именно оно связано, не сообщается.

Срок по своему первому делу математик почти уже отсидел - он должен выйти на свободу 4 сентября.

В данный момент Мифтахов находится в ШИЗО, куда его отправили за якобы проигнорированное требование сотрудника колонии о времени начала уборки в камере.

17 августа Росфинмониторинг внёс математика в перечень террористов и экстремистов.

  • Аспирант МГУ Азат Мифтахов отбывает шестилетний срок по делу о хулиганстве. По версии следствия и суда, он и его единомышленники, придерживающиеся анархистских взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никого не было. Мифтахов сообщал, что показания против себя он дал под пытками.

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