СМИ: Азата Мифтахова задержат в день освобождения из колонии

Математика Азата Мифтахова, который заканчивает отбывать наказание в колонии по обвинению в поджоге офиса "Единой России", вновь задержат в день освобождения, сообщают СМИ со ссылкой на различные источники.

Ранее против Мифтахова было возбуждено новое уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма. Во вторник следователи пытались официально допросить обвиняемого, но он отказался от дачи показаний, поскольку при допросе присутствовал не его защитник, а адвокат по назначению.

По новому уголовному делу, которое инициировала ФСБ, Мифтахову грозит до пяти лет лишения свободы. С чем именно оно связано, не сообщается.

Срок по своему первому делу математик почти уже отсидел - он должен выйти на свободу 4 сентября.

В данный момент Мифтахов находится в ШИЗО, куда его отправили за якобы проигнорированное требование сотрудника колонии о времени начала уборки в камере.

17 августа Росфинмониторинг внёс математика в перечень террористов и экстремистов.