Новосибирск: на видео люди хвалят власти после убийства скота

Принадлежащий правительству Новосибирской области телеканал "ОТС" выпустил видео, на котором люди без имён, в субтитрах охарактеризованные как "фермеры", выражают полное согласие с изъятием своего скота и заверяют, что всё прошло по закону и они довольны полученными компенсациями. Видео вышло в паблике телеканала во "ВКонтакте" 1 апреля, но внимание на него обратили только на следующий день. Об этом сообщает "Настоящее Время".

Журналистам издания "7х7" удалось идентифицировать одну из женщин на видео - это Азиза Садыкова, врио главы Чернокурьинского территориального подразделения. Провоенный блогер Сергей Колясников (Zergulio) со ссылкой на жителей Чернокурьи заявил, что в записи видео, кроме Садыковой, участвовали также бухгалтер и подсобный рабочий администрации.

Фермер из Новоключей Светлана Панина рассказала, что обращения с благодарностью записали двое жителей её села, которые не зависят от доходов с хозяйства. Женщина работает учительницей, а мужчина держал только двух баранов.

В пятницу 3 апреля Управление ветеринарии Новосибирской области подало иск к Светлане Паниной, пишет сибирский общественник Евгений Митрофанов. Скот Паниной — 38 коров, 174 овцы, двух свиней и трех верблюдов — усыпили в ее отсутствие под предлогом пастереллеза.

Чиновники требуют от Паниной навести порядок в хозяйстве, чтобы санитарные органы могли провести дезинфекцию, а также впустить дезинфекторов на участок. Срок уборки истекает 6 апреля, но ветеринары уже подали на Панину в суд из-за недопуска проверяющих. Заседание суда чиновники попросили сделать закрытым по причине секретности документов о заболевании скота.

Результаты анализов скота Паниной так и не показали, напоминает издание "7x7". Она заявила чиновникам, что раз это особо опасное заболевание, она убираться в хозяйстве не будет, потому что боится заразиться. В управлении ветеринарии заявили, что для человека болезнь не опасна.

С февраля у фермеров в Новосибирской области и других регионах, включая граничащие с Китаем республику Алтай и Забайкалье, начали изымать и уничтожать скот, объясняя это вспышкой пастереллёза и бешенства. Власти Татарстана проговорились, что очаги "опасной инфекции" выявлены в 15 регионах России.

Изъятие скота привело к вспышке протестов фермеров, которым не предоставили документов о состоянии животных. Нескольких из них арестовали, против одного возбудили уголовное дело.

Минюст США сообщал, что речь может идти о ящуре, при вспышке которого вводятся подобные меры и ограничивается экспорт мяса.

Об этом же заявлял источник "Новой газеты Европа" в крупном агрохолдинге Новосибирской области и эксперт в области мясного животноводства Арсен Исламов в интервью "Настоящему Времени". По их словам, власти решили скрыть вспышку ящура, поскольку боятся потерять источник дохода: как член ВТО Россия обязана сообщать о подтверждённых случаях этого заболевания у домашних животных, из-за чего другие страны могут запретить импортировать из нее мясные и молочные продукты.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на Минздрав Китая о вспышке ящура в двух стадах крупного рогатого скота в северо-западных регионах страны. По данным агентства, власти Китая проводят забой больных животных в двух стадах в провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, граничащем с российской Республикой Алтай. Ящур обнаружили у 219 голов скота среди более чем шести тысяч.

Reuters уточняет, что у скота выявлен штамм SAT1 — вакцины китайского производства против него не действуют. Власти предположили, что он мог попасть в Китай из-за границы.