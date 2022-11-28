Новосибирский учёный не получает в СИЗО качественную медпомощь

Находящийся в московском СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене новосибирский учёный Анатолий Маслов сообщил о жалобах на здоровье и отсутствие надлежащий медпомощи в изоляторе. Об этом Сибирь.Реалии рассказал его сын Николай Маслов.
По словам сына учёного, у Анатолия Маслова есть ряд хронических заболеваний, в том числе заболевания сердечно-сосудистой системы. В следственном изоляторе на фоне стрессовой ситуации состояние его здоровья ухудшилось. Один раз ему приходилось оказывать неотложную помощь в связи с наличием признаков инфаркта миокарда.
При этом сын Маслова утверждает, что на постоянной основе его отцу помощь не оказывают и необходимые лекарства не дают. Он опасается, что отсутствие качественной медпомощи в СИЗО может привести к смерти отца или серьезным осложнениям здоровья, указывая на то, что ранее в СИЗО были случаи смерти содержащихся там лиц.
В июле в СИЗО "Лефортово" умер новосибирский учёный Дмитрий Колкер – спустя всего несколько дней после своего задержания сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене. У Колкера ранее была диагностирована последняя стадия рака поджелудочной железы, однако по решению суда в конце июня учёного увезли в московское СИЗО прямо из частной клиники в Новосибирске. Маслов был арестован по тому же делу.
По подсчётам Сибирь.Реалии, за последние пять лет в Сибирском отделении Российской академии наук уголовное преследование инициировали в отношении 12 сотрудников.
23 ноября Лефортовский районный суд Москвы продлил Анатолию Маслову содержание в СИЗО до 28 февраля 2023 года.
Ранее Николай Маслов рассказывал Сибирь.Реалии, что его отцу несколько недель не передавали теплые вещи в камеру.
- Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН 76-летнего Анатолия Маслова задержали утром 28 июня по обвинению в государственной измене. Советский районный суд Новосибирска решил отправить его в следственный изолятор "Лефортово".
- Уголовным делом научного сотрудника занимаются сотрудники ФСБ. С представляющего его интересы адвоката взята подписка о неразглашении. Что конкретно вменяют Маслову в виде госизмены – неизвестно. С случае с Колкером в обвинении говорилось о передаче Китаю сведений, содержащих гостайну.
- Анатолий Маслов – специалист в области аэродинамики. Он изучал проблемы ламинарно-турбулентного перехода в гиперзвуковых пограничных слоях.
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