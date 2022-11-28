Новосибирский учёный не получает в СИЗО качественную медпомощь

Находящийся в московском СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене новосибирский учёный Анатолий Маслов сообщил о жалобах на здоровье и отсутствие надлежащий медпомощи в изоляторе. Об этом Сибирь.Реалии рассказал его сын Николай Маслов.

По словам сына учёного, у Анатолия Маслова есть ряд хронических заболеваний, в том числе заболевания сердечно-сосудистой системы. В следственном изоляторе на фоне стрессовой ситуации состояние его здоровья ухудшилось. Один раз ему приходилось оказывать неотложную помощь в связи с наличием признаков инфаркта миокарда.

При этом сын Маслова утверждает, что на постоянной основе его отцу помощь не оказывают и необходимые лекарства не дают. Он опасается, что отсутствие качественной медпомощи в СИЗО может привести к смерти отца или серьезным осложнениям здоровья, указывая на то, что ранее в СИЗО были случаи смерти содержащихся там лиц.

В июле в СИЗО "Лефортово" умер новосибирский учёный Дмитрий Колкер – спустя всего несколько дней после своего задержания сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене. У Колкера ранее была диагностирована последняя стадия рака поджелудочной железы, однако по решению суда в конце июня учёного увезли в московское СИЗО прямо из частной клиники в Новосибирске. Маслов был арестован по тому же делу.

По подсчётам Сибирь.Реалии, за последние пять лет в Сибирском отделении Российской академии наук уголовное преследование инициировали в отношении 12 сотрудников.

23 ноября Лефортовский районный суд Москвы продлил Анатолию Маслову содержание в СИЗО до 28 февраля 2023 года.

Ранее Николай Маслов рассказывал Сибирь.Реалии, что его отцу несколько недель не передавали теплые вещи в камеру.