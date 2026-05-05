Новосибирского активиста Юрия Измайлова осудили на 18 лет

Активиста Юрия Измайлова, который в прошлом участвовал в акциях в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала, приговорили к 18 годам по статьям о госизмене и участии в деятельности террористической организации.

Измайлова обвиняли в том, что он якобы вел переписку с легионом "Свобода России" и отметил на карте "некоторые городские объекты". Близкие активиста уверены, что переписка была провокацией спецслужб.

Дело Измайлова рассматривал 2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске. Согласно приговору, он должен будет отбыть четыре года в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима, сообщает во вторник "Медиазона" со ссылкой на группу поддержки Измайлова. В виде дополнительного наказания ему назначили 300 тысяч рублей штрафа и два года ограничения свободы.

В 2020 и 2021 годах Измайлов был среди активистов, выходивших на акции протеста в Новосибирске в знак солидарности с протестующими в Хабаровске против преследования губернатора Фургала, которого арестовали и увезли в Москву. Измайлова несколько раз задерживала полиция, за одно из таких задержаний он вместе с другими активистами подал на МВД в суд и выиграл, отмечает Настоящее время.

После начала полномасшабной войны России против Украины и объявления "частичной" мобилизации Юрий Михайлов уехал в Казахстан, но через несколько месяцев вернулся из-за болезни отца.

В феврале 2024 года Измайлова штрафовали по статье о "дискредитации" армии из-за ссоры в новосибирском баре: у него возник конфликт с человеком в камуфляже, которому Измайлов сказал "Слава Украине!".

Спустя полгода после этого, в августе 2024-го, Юрий Измайлов был арестован по уголовной статье. Первоначально в обвинении фигурировала только статья о террористической организации, спустя полтора года добавилась "госизмена". В начале 2026 года Измайлов в письмах рассказывал о тяжелых условиях содержания в СИЗО-1 Новосибирска. Он, в частности, рассказывал, что в камере холодно, плохое освещение, а арестованным дают перемороженные продукты.

Защита Измайлова настаивала, что в деле нет никаких доказательств того, что он вообще заполнял присланные ему анкеты легиона "Свобода России" (в этом подразделении ВСУ воюют граждане РФ, которые выступают на стороне Киева в российско-украинской войне). Его близкие полагают, что переписку могли вести сотрудники или агенты ФСБ, желая спровоцировать реакцию и "раскрыть" дело.