Новосибирского инженера оштрафовали по делу о гостайне

Новосибирского инженера-конструктора оштрафовал на 250 тысяч рублей по делу о выезде за границу с доступом к гостайне. Он выехал на территорию частично признанной Абхазии. На решение суда обратила внимание "Медиазона".

Как следует из приговора, инженер-конструктор по фамилии Гринимайер возглавлял один из отделов Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева, а также принимал участие в секретных совещаниях и был причастен к разработке проекта "многоцелевого корабля-экраноплана нового поколения". После увольнения житель Новосибирска поехал на отдых, однако срок его доступа к гостайне не истек.

Судебный участок №87 Адлерского района Сочи признал его виновным и вынес наказание 23 декабря 2022 года. Гринимайер признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

Ранее стало известно об уголовном деле против бывшей сотрудницы одного из учреждений УФСИН в Шипуновском районе Алтайского края. Она, как и Гринимайер, выехала в Абхазию при действовавшем до 2026 года запрете из-за доступа к гостайне.

21 июня в Алтайский краевой суд поступило ещё одно дело по такой же статье против некоего Ивана Дмитриева. В карточке дела не уточняется чем он занимался и в какую страну выехал.

Статья 283.2 Уголовного кодекса появилась в июле 2022 года, через пять месяцев после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Статья запрещает выезд из России гражданам, у которых есть или когда-то был доступ к гостайне. Наказание варьируется от штрафа до 500 тысяч рублей и до трёх лет лишения свободы.

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