Новосибирца обвинили в госизмене - из-за неслучившегося поджога военкомата

Жителю Новосибирска Илье Бабурину, задержанному в сентябре 2022 года по подозрению в попытке устроить поджог военкомата, следователи ФСБ предъявили ещё одно обвинение - в покушении на государственную измену. Об этом сообщает правозащитный проект "Зона солидарности".

Ранее Бабурина обвинили также в вовлечении в террористическую деятельность. Не доведённую до конца попытку поджога военкомата, которую следствие вменяет Бабурину, оно ранее расценило как покушение на теракт.

Как говорится в постановлении следователя ФСБ, Бабурин, "являясь противником проведения специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине), совершил "умышленные действия, непосредственно направленные на оказание иной помощи представителям иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". Речь идёт о всё том же гипотетическом поджоге военкомата - отмечает "Зона солидарности", называя этот случай беспрецедентным - впервые в связи с (несостоявшимся) поджогом военкомата возбуждено дело о госизмене.

Илья Бабурин отказался от сделки со следствием и отвергает обвинения. Ранее "Зона солидарности" сообщала о давлении и издевательствами над подследственным: в частности, в СИЗО ему не выдавали матрас, подушку и одеяло, а также без причин посадили в так называемый "психизолятор" — это специальная камера с резиновыми стенами, в которую помещают склонных к самоповреждению заключенных, при этом полностью раздели и заставили сидеть голым двое суток.