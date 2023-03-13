Жителя Углича приговорили к 8 годам по делу о поджоге военкомата

Военный суд в Ярославской области приговорил жителя Углича Дениса Попова к восьми годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата.

По информации УФСБ области, Попова задержали в июле 2022 года при попытке поджечь местный военкомат с помощью бутылки с зажигательной смесью. Покушение на поджог квалифицировали как террористический акт.

Ранее, по информации УФСБ, Попов призывал "к совершению преступлений" в отношении уехавших на войну в Украине, а также сообщал о намерении поджечь военкомат и устроить диверсии на железной дороге. Эти высказывания суд счёл призывами к экстремисткой деятельности.

Попов признал вину. Первые три года он проведёт в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.