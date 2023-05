Новые девиации Паскаля Комелада. Артемий Троицкий повторяется

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнер двести семьдесят пятого выпуска "Музыки на Свободе"​ – каталонско-французский мастер современного звука Паскаль Комелад. Рок-критик Артемий Троицкий повторно делает этого исполнителя главным героем своего подкаста, поскольку есть о чём рассказывать и есть что послушать.

Паскаль Комелад – мой ровесник (родился в июне 1955 года) и один из моих любимых композиторов. Однажды, почти пять лет назад, он уже бывал главным героем "Музыки на Свободе". За это время Комелад написал много чего нового, и сегодня мы с этими работами познакомимся. Но сначала немного базовой информации. Комелад появился на свет и вырос в Монпелье на юге Франции, недалеко от испанской Каталонии, он сам имеет каталонские корни. Прожил несколько лет в Барселоне. Дебютировал в начале 1980-х с new wave проектами Bel Canto Orchestra (не путать с норвежской электронной группой Bel Canto) и Fall Of Saigon. Некоторую популярность – сугубо "культового" характера – Комелад приобрёл в начале 1990-х, когда окончательно сформулировал свой стиль, уникальный и, как написано в справочнике Discogs, unconfoundable, "непостижимый". Непостижимый, наверное, потому, что в Комеладе как-то сплелись предельно эклектичная музыка, сверхдоза иронии, юмора и сентиментальности, бравурная цирковая закваска и псевдоинтеллектуальные названия пьес.



Музыки у Паскаля выходит много, но если вы любите (как я) реальные пластинки, а не стримы и скачивания, то вам придётся нелегко: раздобыть эту продукцию за пределами Франции и Испании практически невозможно. Поэтому начну не с новинок, а с альбома 2006 года Espontex Sinfonia ("Губочная симфония"), за которым я долго гонялся и наконец-то нашёл в городе Аликанте. Заглавная тема.



Альбом Deviationist Muzak вышел только в Испании в 2019 году, после четырёхлетнего перерыва, во время которого Комелад был увлечён сотрудничеством с земляками – замечательной и хорошо нам знакомой группой Les Limiñanas. За это время накопилось много прекрасного материала, и альбом, на мой взгляд, получился просто отменный! Открывается он "Танцем Момо".



Как композитор и музыкант Комелад мыслит, в первую очередь, мелодиями. И в этом отношении он феноменально изобретателен. А мелодии много времени не надо, это не импровизация и не психоделия. Поэтому стихия Комелада – миниатюры, лаконичные и предельно выразительные. Представляю вам заглавную пьеску, название которой я для простоты переведу как "Отклонения от фоновой музыки".



В 2020 году у Комелада вышло целых пять альбомов на разных лейблах. "Мемуары чревовещателя" – сборник старых коллабораций, в том числе с Пи Джей Харви, нашим недавним героем Робертом Уайаттом и культовой немецкой группой Faust. Ещё один альбом он записал с французским электронщиком Марком Уртадо, и мы его услышим в ином контексте буквально в следующем эпизоде подкаста. Альбом "План Парижа" – совместная работа Комелада и его кумира молодёжного периода, лидера и гитариста прог-роковой группы Heldon, Ришара Пинхаса. Третий дуэт – с испанской певицей и поэтессой Иветт Надаль, альбом "Во имя праздника". По настроению похож на записи с Пи Джей Харви; одна песня (Love Too Soon) даже дублируется на испанском языке. Я выбрал Farem un foc.



В начале этого года Комелад разразился очередным альбомом после двухлетнего перерыва. Он у меня уже имеется, но будет представлен отдельно и чуть позже. А пока последний из квинтета 2020-го: был издан на крупном французском лейбле Because Music и называется Le Cut-Up Populaire ("Популярные вырезки"). Диск очень длинный, около 30 треков, и половину его занимают уже известные нам "Девиации". Сначала – характерно издевательский заглавный трек.



И в завершение – нехарактерно смурная коротенькая виньетка "Вознесение Марии Магдалины". Надеюсь, чувства верующих не пострадают.

Плейлист 275-го выпуска "Музыки на Свободе":



1. 50 Foot Wave (USA). Fly Down South, LP Black Pearl (Fire)

2. Lice (UK). Imposter, LP Wasteland, Or What Ails Our People Is Clear (Settled Law)

3. Sharon Van Etten (USA). I’ll Try, LP We’ve Been Going About This All Wrong (Jagjaguwar)

4. Max Raabe & Palast Orchester (Germany). Ein Tag wie Gold, LP Babylon Berlin (BMG)

5. Max Raabe (Germany). Es Wird wieder Gut, LP Wet hat hier schlechte laune (Palast Musik)

6. Pascal Comelade (France/Catalonia). The Halucinogenic Espontex Sinfonia, LP Espontex Sinfonia (DiscMedi)

7. Pascal Comelade (France/Catalonia).“Dancing El Mômo, LP Deviationist Muzak (DiscMedi)

8. Pascal Comelade (France/Catalonia). Deviationist Muzak, LP Deviationist Muzak (DiscMedi)

9. Pascal Comelade & Ivette Nadal (France/Spain). Farem un Foc, LP En nom de la ferida (DiscMedi)

10. Pascal Comelade (France/Catalonia). Le Cut-up populaire, LP Le cut-up populaire (Because)

11. Pascal Comelade (France/Catalonia). Elevation de Marie Madeleine, LP Le cut-up populaire (Because)

12. Nick Waterhouse (USA). Some Place, LP Time's All Gone (Innovative Leisure)

13. Ttrruuces (UK). Sensations of Cool, LP Ttrruuces (All Points)

14. Flasher (USA). Little Things, LP Love Is Yours (Domino)

