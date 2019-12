Сладкая парочка. Артемий Троицкий восторгается семьей Лиминьяна из Перпиньяна

Хедлайнеры сто тридцать седьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – участники французского дуэта The Limiñanas. Рок-критик Артемий Троицкий внимательно следит за новыми музыкальными экспериментами пары из Перпиньяна и всецело одобряет их.

Не ударяясь в историю, географию и политику, сегодня попросту расскажу о моей любимой на данный момент – французской рок-группе. Называется она тоже максимально просто, по фамилии участников маленького коллектива – Les (или The) Limiñanas. Это семейный дуэт в составе Лионель и Мари Лиминьяна. Фамилия не типично французская, и это легко объясняется: супруги живут на крайнем юго-западе Франции, в 30 километрах от границы с Испанией (Каталонией), в административном центре провинции Восточные Пиренеи, городке Перпиньян. Познакомились Лионель и Мари, ещё будучи учащимися лицея, и сплотила их любовь к хулиганской музыке. Сначала эта сладкая парочка долго занималась всяческим полулюбительским активизмом – помогали местным группам, устраивали концерты – а в 2009 году наконец решили создать музыкальный коллектив из себя самих.



Вот что значит талант и оригинальная концепция: The Limiñanas сразу же заметили, причём не только во Франции, но и в роковых метрополиях, в США и Великобритании. Стиль дуэта действительно занятный и обаятельный: эклектичная, но органичная смесь из гаражного рок-н-ролла, авангарда и чувственного шансона "гейнсбуровского" розлива. В 2010–2013 годах в разных странах вышли первые три альбома группы, а затем в творчестве музыкальной семьи случилось интересное, хотя отчасти и предсказуемое событие: состоялся альянс с земляком Лионеля и Мари, тоже жителем Пиренейских гор, Паскалем Комеладом (не так давно "Музыка на Свободе" рассказывала о его творчестве).

Французский дуэт с композицией El Beach

Сначала вышел совместный альбом (Traité de guitarres triolectiques, 2015), а в дальнейшем Комелад и его соратники по игрушечному оркестру, в частности изумительный гитарист Иван Телефункен, стали фактически постоянными участниками The Limiñanas. Полагаю, что выиграли от такого альянса все: супружеский дуэт отоварился реальным музыкальным гением, и к тому же прекрасным клавишником, а для 60-летнего Паскаля практика в лихой роковой группе наверняка стала приятнейшим напоминанием о молодых годах.

Лиминьяна и Питер Хук с композицией "Сад любви"

Очередной альбом группы (Malamore, 2016) получился, на мой взгляд, просто шедевральным. Помимо голоса Паскаля Комелада (в программе звучит его фортепианный бенефис, сумасшедшая пьеса "Поезд ползёт, петляя") здесь гостит ещё один легендарный новый друг супругов Лиминьяна – басист и вокалист Питер Хук (Joy Division, New Order).

"Поезд ползёт, петляя"

Сотрудничество с ним продолжилось и на следующем альбоме, "Теневые люди" (Shadow People, 2018). Здесь, правда, главным действующим лицом стал новый человек – американец Антон Ньюкомб, лидер культовой группы The Brian Jonestown Massacre. Где и как они познакомились, я не знаю, но это явно была любовь с первого взгляда и полная эстетическая солидарность. Ньюкомб стал сопродюсером альбома, вторым гитаристом, а также спел одну песню, "Сонный Стамбул". Комелад также остался в строю, украсив своим участием добрую половину треков.

Les Limiñanas ft. Anton Newcombe "Сонный Стамбул"

Последний на сегодняшний день релиз The Limiñanas – сборник разрозненных записей (синглы, песни с трибьютов и компиляций и т.п.) под названием I’ve Got Trouble in Mind, Vol.2. На этом, однако, новые приключения Лионеля и Мари не заканчиваются: вместе с Антоном Ньюкомбом они создали новую "параллельную" группу L’Epee, одной из вокалисток которой стала известная французская киноактриса, жена режиссёра Романа Поланского Эмманюэль Сенье.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 137):

1. Warhaus (Belgium). Bang Bang, LP Warhaus

2. Sumie (Sweden). Pouring down, LP Lost in Light

3. Uzgin Uver (Hungary). Nadas, LP Patak

4. Ayuune Sule (Ghana). What a Man Can Do, a Woman Can Do More Better, LP We Have One Destiny

5. The Limiñanas (France). El Beach, LP Malamore

6. The Limiñanas ft. Peter Hook (France/UK). Garden of Love, LP Malamore

7. The Limiñanas ft. Pascal Comelade (France). The Train Creep a-loopin, LP Malamore

8. Les Limiñanas ft. Anton Newcombe (France/UK). Istanbul is Sleepy, LP Shadow People

9. Les Limiñanas (France). Motorizzatti Marie, LP Shadow People

10. Les Limiñanas ft. Odliz Bemer (France). Curse of Santa Claus, LP I’ve Got Trouble in Mind, Vol.2.

11. Matt Maltese (UK). Misery, LP Bad Contestant

12. John Parish ft. PJ Harvey (UK). Sorry for Your Loss, LP Bird Dog Dante

13. Nonpareils (USA/Germany). The Timeless Now, LP Scented Pictures