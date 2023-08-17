Новые хозяева "Данон". Кадыровцы и их друзья из Татарстана

Уход компании "Данон", известной россиянам среди прочего йогуртом "Растишка", с российского рынка, и разрыв отношений России с молочным гигантом привел к резкому падению закупочных цен на молоко в Челябинской области. Как рассказали фермеры региона, с начала года стоимость литра снизилась на четыре рубля. В марте руководство Danone заявило о приостановке инвестиций в российские проекты, хотя производство молочной продукции продолжилось. В середине июля федеральные власти объявили о передаче активов бренда под управление российского менеджмента. В составе новых руководителей оказались представители кланов из Чечни и Татарстана, активно поддерживающие войну России против Украины.

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Владимир Путин подписал В середине июля президент Россииподписал указ о передаче Росимуществу российских активов французской Danone и датской Carlsberg. Речь идет о компании "Данон Россия" и "Пивоваренной компании Балтика".



Молочного гиганта возглавил 32-летний племянник главы Чечни Рамзана Кадырова и министр сельского хозяйства республики Ибрагим (Якуб) Закриев. Председатель правления группы компаний "Вамин Татарстан", сын ее прежнего главы Вагиза Мингазова Минтимер Мингазов и зять гендиректора ПСО "Казань" Равиля Зиганшина Яков Хачанян вошли в совет директоров АО "Данон Россия". Главой "Балтики" стал Таймураз Боллоев, возглавлявший компанию в 1991–2004 годах.

Указ Путина фактически национализирует доли датской компании Carlsberg в "Балтике" и французской Danone в одноименном концерне. В документе говорится, что решение было принято в соответствии с указом президента от апреля 2023 года "О временном управлении некоторым имуществом". Он был введен в связи с необходимостью "безотлагательных мер" в ответ на санкции в отношении России. Впервые указ был применен к крупнейшим иностранным инвесторам в российской электроэнергетике — немецкой Uniper и финской Fortum.

Аналогичным указом Путина от 25 апреля 2023 года под управление Росимущества перешли доли в энергетических компаниях "Юнипро" и "Фортум", принадлежавшие соответственно немецкой Uniper и шведской Fortum.



Уже на следующий день руководителями этих компаний были назначены выходцы из структур "Роснефти": врио гендиректора "Юнипро" стал Василий Никонов — руководитель департамента энергетики нефтяной компании, "Юнипро" возглавил Вячеслав Кожевников, до этого работавший заместителем главного энергетика компании "Башнефть-Добыча", которая входит в структуру "Роснефти". Тогда замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что управлять иностранными активами будут российские компании, пострадавшие от недружественных действий западных стран.

Исследователь Карлова университета Эмиль Аслан предполагает, что чеченские элиты получают свои "пайки" в условиях путинской "национализации" прежде всего в знак благодарности за лояльность Кремлю главы Чечни Рамзана Кадырова.

— В случае Чечни, полагаю, это плата Кадырову за лояльность в контексте событий 24 июня, — объясняет он.

Евгением Пригожиным. Выступление было расценено российскими властями как попытка мятежа. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал тогда предательством действия главы ЧВК "Вагнер". По его словам, происходившее было не ультиматумом Министерству обороны, а вызов государству. Кадыров направил тогда чеченских бойцов "в зону напряженности". Он заявлял о готовности "сделать все" ради сохранения "единства России" и защиты ее государственности. 29 июня президент России Владимир Путин встретился с Пригожиным и его командирами. Позднее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" переведен на территорию Беларуси. В ночь с 23 на 24 июня в России произошло вооруженное выступление против российского Министерства обороны. Оно было организовано ЧВК "Вагнер" во главе с. Выступление было расценено российскими властями как попытка мятежа. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал тогда предательством действия главы ЧВК "Вагнер". По его словам, происходившее было не ультиматумом Министерству обороны, а вызов государству. Кадыров направил тогда чеченских бойцов "в зону напряженности". Он заявлял о готовности "сделать все" ради сохранения "единства России" и защиты ее государственности. 29 июня президент России Владимир Путин встретился с Пригожиным и его командирами. Позднее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" переведен на территорию Беларуси.



Профессор чешского университета предполагает, что участие татарстанских элит в получении "пайков" от Кремля может быть связано с активной вовлеченностью Татарстана в организацию производства беспилотников, столь необходимого Кремлю для продолжения войны с Украиной.