Новые хозяева "Данон". Кадыровцы и их друзья из Татарстана

Уход компании "Данон", известной россиянам среди прочего йогуртом "Растишка", с российского рынка, и разрыв отношений России с молочным гигантом привел к резкому падению закупочных цен на молоко в Челябинской области. Как рассказали фермеры региона, с начала года стоимость литра снизилась на четыре рубля. В марте руководство Danone заявило о приостановке инвестиций в российские проекты, хотя производство молочной продукции продолжилось. В середине июля федеральные власти объявили о передаче активов бренда под управление российского менеджмента. В составе новых руководителей оказались представители кланов из Чечни и Татарстана, активно поддерживающие войну России против Украины.
Оригинал этого материала на сайте "Idel.Реалии".
Молочного гиганта возглавил 32-летний племянник главы Чечни Рамзана Кадырова и министр сельского хозяйства республики Ибрагим (Якуб) Закриев. Председатель правления группы компаний "Вамин Татарстан", сын ее прежнего главы Вагиза Мингазова Минтимер Мингазов и зять гендиректора ПСО "Казань" Равиля Зиганшина Яков Хачанян вошли в совет директоров АО "Данон Россия". Главой "Балтики" стал Таймураз Боллоев, возглавлявший компанию в 1991–2004 годах.
Указ Путина фактически национализирует доли датской компании Carlsberg в "Балтике" и французской Danone в одноименном концерне. В документе говорится, что решение было принято в соответствии с указом президента от апреля 2023 года "О временном управлении некоторым имуществом". Он был введен в связи с необходимостью "безотлагательных мер" в ответ на санкции в отношении России. Впервые указ был применен к крупнейшим иностранным инвесторам в российской электроэнергетике — немецкой Uniper и финской Fortum.
Уже на следующий день руководителями этих компаний были назначены выходцы из структур "Роснефти": врио гендиректора "Юнипро" стал Василий Никонов — руководитель департамента энергетики нефтяной компании, "Юнипро" возглавил Вячеслав Кожевников, до этого работавший заместителем главного энергетика компании "Башнефть-Добыча", которая входит в структуру "Роснефти". Тогда замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что управлять иностранными активами будут российские компании, пострадавшие от недружественных действий западных стран.
Исследователь Карлова университета Эмиль Аслан предполагает, что чеченские элиты получают свои "пайки" в условиях путинской "национализации" прежде всего в знак благодарности за лояльность Кремлю главы Чечни Рамзана Кадырова.
— В случае Чечни, полагаю, это плата Кадырову за лояльность в контексте событий 24 июня, — объясняет он.
Профессор чешского университета предполагает, что участие татарстанских элит в получении "пайков" от Кремля может быть связано с активной вовлеченностью Татарстана в организацию производства беспилотников, столь необходимого Кремлю для продолжения войны с Украиной.
Россия использует беспилотники иранского производства Shahed-131 и Shahed-136 в войне в Украине. Вооруженные силы России переименовали их в "Герань-1" и "Герань-2".
По сведениям американской стороны, Тегеран передал Москве сотни беспилотников, которые Россия использовала для поражения военных и гражданских целей в Украине. Россия обвинения отвергает.
В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждал, что их ограниченная партия была отправлена ещё до вторжения.
Ранее "Idel.Реалии", ссылаясь на координатора стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джона Кирби, писали об активизации сотрудничества России и Ирана в военной сфере. Кирби выразил особую обеспокоенность намерением России начать производство иранских беспилотников в татарстанской особой экономической зоне "Алабуга". "Idel.Реалии" выяснили, что к сборке дронов в "Алабуге" привлекают подростков, а для убеждения необходимости участия в опасном производстве проводят "воспитательные" беседы.
Российский политолог Аббас Галлямов иначе интерпретирует участие татарстанских кланов в управлении еще недавно иностранным активом.
КОМПАНИЯ "ДАНОН"
Danone — французский производитель молочных продуктов и других продуктов питания, который работает более чем в 140 странах мира. Компания основана в 1919 году фармацевтом Исааком Карассо. Название получила в честь его сына Даниэля (уменьшительное — Данон).
В Россию Danone пришел в 1992 году. Сейчас российские активы компании записаны на АО "Данон Россия".
"Данон Россия" — российское подразделение французской корпорации Danone, управляющее группой молочных предприятий на территории России, Украины и Беларуси. С некоторых пор в сферу деятельности подразделения попал и Казахстан, но из-под влияния ушла Украина.
18 июня 2010 года было объявлено о слиянии молочного бизнеса Danone в России и "Юнимилка". В результате должна была быть создана объединённая компания, 57,5 % акций которой будет контролировать Danone, 42,5 % — акционеры "Юнимилка" с возможностью увеличения в 2022 году доли французской компании до 100%. В ходе подготовки сделки "Юнимилк" был оценён более чем в 49 млрд руб. 26 октября 2010 года ФАС одобрила слияние "Данон" и "Юнимилк".
В 2015 году компания вошла в перечень системообразующих организаций России.
Генеральным директором до 2014 года был Ив Легро, с 2014 по 2017-й — Бернар Дюкро, а до июля 2023 года — Чарли Капетти.
Основные торговые марки компании: "Простоквашино", "Био Баланс", "Тёма", "Актуаль", "Даниссимо", "Активиа", "Данон", "Петмол" и другие.
В группу Danone в России входит 17 заводов, на которых занято более 100 000 сотрудников. В Поволжье компания представлена молочными комбинатами "Саранский" в Мордовии, "Эдельвейс" в Татарстане и "Самаралакто" в Самарской области.
По итогам 2021 года чистая прибыль "Данон Россия" и "Данон Трейд" составила 8,85 млрд и 1,43 млрд руб., соответственно. В 2022 году выручка российской "дочки" Danone увеличилась на 9,14% до 93 млрд рублей, чистая прибыль компании по итогам года составила 5,5 млрд рублей.
В октябре 2022 года компания передала свой российский бизнес в управление местным топ-менеджерам с опционом обратного выкупа на пять-десять лет, а также сохранение блокпакета акций.
В июле 2023 года по указу Президента РФ акции АО "Данон Россия", находящиеся в собственности Produits Laitiers Frais Est Europe и фирмы "Данон трейд", были переданы во временное управление Росимуществу, после чего генеральным директором АО "Данон Россия" был назначен Якуб Закриев — глава Министерства сельского хозяйства Чеченской республики и племянник Рамзана Кадырова.
РЕАКЦИЯ И ПРИЧИНЫ
После случившегося Danone сообщили, что они "готовятся принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера Danone Russia" и "обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности сотрудников". Компания заявила, что намерена "расследовать ситуацию".
Они уточнили, что решение российских властей было принято "без согласия Данон". "Хотя Danone больше не имеет управленческого контроля над своей деятельностью в России, группа остается законным владельцем", — уточнили в компании.
С юридической точки зрения указ Путина не касается вопросов собственности, не лишает владельцев их активов, пояснила Forbes управляющий партнер юридической группы "Ратум" Ольга Романова, это временная мера, которая означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения.
Одной из причин, почему в компании ввели принудительно внешнее управление, по мнению экспертов, стало то, что "Данон" готовился объявить имя выбранного им покупателя. Продажа должна была быть обсуждена на заседании совета директоров 25 июля, одновременно с представлением полугодовых результатов группы, сообщает французская новостная радиостанция RFI.
Есть еще одна причина — это возможный кризис заквасок в России, также вызванный войной.
— Уйдет компания — пропадут и качественные импортные ингредиенты, либо снизится качество продукции, либо вовсе сократится ее выпуск. А продукция массовая, она должна оставаться доступной и недорогой, тут уже примешивается социальный аспект, — объяснил Forbes ведущий специалист Центра политических технологий Никита Масленников.
По мнению Ильи Шуманова, генерального директора "Трансперенси Интернешнл — Россия", за иностранные компании, которые решили покинуть страну после начала войны, развязалась борьба, а на часть из этих активов уже заявили свои претензии люди из ближнего окружения Рамзана Кадырова.
— Это налаженный бизнес, который локализован. Все производственные мощности находятся в России. […] "Данон" очень много инвестировал в то, чтобы производственные мощности были современными и постоянно модернизировал их. И рынок сбыта есть, — объяснил Шуманов в комментарии "Би-би-си".
По данным The Bell, у передачи под управление Росимущества активов Danone изначально были "интересанты в Чечне". Так, если "Балтику" после национализации возглавил 70-летний Таймураз Боллоев, который уже занимал пост президента компании в 1991 — 2004 годах, то Закриев к производителю продуктов питания Danone до сих пор никакого отношения не имел. Также странными выглядят и люди из Татарстана, которых назначили в совет директоров компании.
ТАТАРСТАНСКИЙ СЛЕД: ЯКОВ ХАЧАНЯН
27-летний Яков Хачанян связан с Татарстаном не напрямую: в 2018 году он женился на дочери Равиля Зиганшина Динарии. Провели пышное свадебное торжество на "Свияжских холмах", которые фактически и принадлежат семье Зиганшиных. В соцсетях мелькали фотографии со свадьбы с участием звезд российской эстрады — Филиппа Киркорова, Ани Лорак и др. Как пишут СМИ, на данный момент у семьи уже есть двое детей. Также его называют племянником бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.
Почти все детство Яков Хачанян провел за границей, в Бельгии. Высшее образование получил в МГУ на факультете глобальных процессов, позже продолжил обучение в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. При выпуске защитил магистерскую работу по теме "Противодействие коррупции в органах государственной власти".
В 2019 году Хачанян стал советником генерального директора IT-компании Inoventika Technologies, но потом круто поменял направление деятельности. По данным "Контур.Фокуса", вскоре после женитьбы, в 2019 году, он основал в Москве компанию ООО "Гарантспецтех", которая занималась строительством жилых и нежилых зданий, но каких-то реальных объектов, судя по скудности финпоказателей, так и не построила — и в 2022-м была исключена из ЕГРЮЛ.
В 2020 году Хачанян учредил в Казани компанию "Юлташ логистик" (торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами), выручка предприятия за 2022-й составила весомые 189,2 млн рублей, чистая прибыль — 22,5 млн рублей. Но с апреля 2023-го директором и единственным учредителем компании значится, судя по всему, сын Зиганшина Тимур Равилевич Зиганшин. На данный момент Хачанян является владельцем 25% ООО "Системы экологического контроля", занимающегося обработкой и утилизацией неопасных отходов с выручкой за прошлый год в 155,3 млн рублей и чистой прибылью в 985 тыс. рублей.
Хачанян с детства увлекался спортом, отдавая предпочтение единоборствам, в 17 лет выиграл всероссийский турнир по греко-римской борьбе. В СМИ пишут, что с 2016-го он сотрудничает с региональным общественным фондом им. Героя России Ахмата-хаджи Кадырова, помогает мирным жителям Донбасса и военнослужащим "СВО". В интернете много его совместных снимков с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Яков Хачанян несколько лет назад был объявлен в федеральный розыск за совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Однако обвинение ему предъявлять не стали.
Судя по соцсетям и открытым источникам, Хачанян часто бывает в Чечне, где его показывают по местному телевидению как успешного блогера и бизнесмена.
В 2022 году Яков Хачанян получил пистолет GLOCK 19X с двумя магазинами и тридцатью четырьмя патронами "за заслуги перед Донецкой Народной Республикой" из рук главы "ДНР" Дениса Пушилина. Молодой предприниматель, судя по информации в открытых источниках, занимается поддержкой российских военных на оккупированных Россией частях Украины и собирает "гуманитарные грузы" для отправки на эти территории.
ТАТАРСТАНСКИЙ СЛЕД: МИНТИМЕР МИНГАЗОВ
Минтимера Мингазова, как он сам признается, назвали в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Ему 29 лет, он закончил Казанский федеральный университет в 2016 году по специализации "экономика и управление народным хозяйством", школу МВА по специальности международный бизнес в 2018-м, учился в языковых школах в Англии, Шотландии и Швейцарии.
В 2011 году он работал помощником генерального директора ООО "Офис-Сити", в 2013-м — менеджером по продажам ООО "Аквариус", в 2013-2015 годах — генеральным директором ООО "ЭлитПром+".
В 2014-м он пришел в компанию отца и сразу стал директором ООО "Вамин Татарстан", в 2016-м — исполнительным директором компании, а с 2016 года занимает должность председателя правления ГК "Вамин Татарстан".
Фермеры жаловались, что "Вамин" скупает молоко по сверхнизким расценкам, а работники предприятий холдинга получали часть зарплат произведённой продукцией. В 2013 году "Вамин" был обанкрочен и расформирован, а в 2016 году банкротом по иску ВТБ был признан сам Вагиз Мингазов. Несмотря на эти обстоятельства, часть активов холдинга осталась в руках его семьи и перешла в собственность прямого наследника — Минтимера Мингазова.
Сегодня компания ГК "Вамин" владеет тремя молочными заводами в Татарстане. Арский, Балтасинский и Аксубаевский молочные комбинаты перерабатывают совокупно 650 т молока в сутки.
В июле 2023 года в Казанку в реку слили неочищенные стоки молокозавода ООО "Арча", входящего в бизнес-империю Мингазова-младшего.
Мингазов-младший — так же, как и Хачанян — дружит с функционерами из Чечни (в "Инстаграме" есть размещённое в мае этого года фото с "дорогим Братом", как подписал этот снимок сам владелец "Вамина", Ахмедом Дудаевым — министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации) и посещает захваченные Россией регионы Украины.
Мингазов — единственный, кто на момент назначения в "Данон" имел профильный опыт и возглавлял крупную молочную компанию. Сразу после назначения Мингазов в переписке с корреспондентом "БИЗНЕС Online" подтвердил эту информацию и кратко пояснил решение тем, что производство молочной продукции для него — "профильное направление деятельности". А целью своей работы в совете директоров компании он видит "сохранение продовольственной безопасности Российской Федерации".
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