Племянник Рамзана Кадырова возглавил компанию "Данон Россия"

Якуб Закриев – министр сельского хозяйства Чечни и племянник главы республики Рамзана Кадырова – возглавил компанию "Данон Россия" вскоре после передачи компании в управление Росимуществу. Об этом сообщил государственный телеканал "Грозный". Информацию подтвердило издание The Bell со ссылкой на данные системы СПАРК.

Назначение сделано после того, как президент России Владимир Путин 16 июля подписал указ о передаче акций французского концерна Danone в России во временное управление Росимуществу.

Источник The Bell утверждает, что у национализации активов Danone есть "интересанты в Чечне".

Также во временное управление Росимуществу переданы активы пивоваренной компании "Балтика", принадлежащей датскому концерну Carlsberg. "Балтику" возглавил предприниматель Таймураз Боллоев, выходец из Северной Осетии. Он уже руководил "Балтикой" в начале 2000-х годов.

Якуб (Ибрагим) Закриев – сын Зулай, старшей сестры главы Чечни Рамзана Кадырова. В 2018 году в возрасте 27 лет он был назначен мэром Грозного, став одним из самых молодых глав городов в стране, напоминает Кавказ.Реалии. Проработав на посту два года, в феврале 2020-го Закриев получил назначение на должность руководителя администрации главы и правительства республики. Уже в ноябре того же года он стал заместителем председателя правительства и министром сельского хозяйства Чечни. Закриев имеет экономическое образование, он окончил Высшую школу государственного аудита МГУ.

В сентябре прошлого года Рамзан Кадыров подписал указ о награждении медалями в честь "100-летия образования Чеченской Республики". Ее получили как минимум 12 его родственников, занимающих различные должности в администрации республики и мэрии Грозного, в том числе и Якуб Закриев.

Якуб Закриев владеет в Москве квартирой площадью в более 122 квадратных метров в комплексе "Соколиное гнездо".

Больше новостей Радио Свобода: