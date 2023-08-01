Новые попытки поджога военкоматов были предприняты во вторник в РФ

Очередные попытки поджогов военкоматов зарегистрированы во вторник в России - в Находке, Сестрорецке, Ставрополе, Майкопе и Ишимбае.

Как сообщает "База", в Ишимбае задержана 18-летняя продавщица магазина "Детский мир". Она разлила у двери военкомата горючую жидкость, подожгла её и попыталась скрыться.

Подобные попытки были предприняты в Майкопе и Сестрорецке, где злоумышленицами, по имеющимся сведениям, также были женщины.

Ранее во вторник издание "Медиазона" опубликовало сообщения о попытках поджечь офисы военкоматов в нескольких городах. По сведениям того же издания, тридцать из ста задержанных уже приговорены к различным срокам лишения свободы. Так, таксист из Комсомольска-на-Амуре за попытку поджога здания местного штаба Росгвардии, приговорен к 18 годам заключения. "Медиазона" отмечала 27 июля, что половина дел о поджогах военкоматов в России расследуется по статьям о терроризме.

Сведений о погибших или пострадавших при попытках нанести ущерб офисам военных комиссаров пока не поступало.