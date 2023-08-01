В России за сутки попытались поджечь десять военкоматов

За последние сутки в России попытались поджечь не менее десяти зданий военкоматов.

Попытки поджога военных комиссариатов зафиксированы в разных регионах - Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Калуге, Можайске, Подольске, Верхнеуральске (Челябинская область), Россоши (Воронежская область) и Копейске (Челябинская область). Об этом сообщают телеграм-каналы "База" и SOTA.

Как пишет "База", все они рассказали, что их заставили это сделать телефонные мошенники. В большинстве случаев попытки поджога совершили женщины. О политических требованиях никто из них не говорил.

Так, в Копейске в ночь на 1 августа бутылку с зажигательной смесью в военкомат бросила 54-летняя сотрудница челябинского завода металлоконструкций. В Верхнеуральске и Можайске за попытку поджога военкомата задержаны местные жительницы. В Калуге и Казани попытались поджечь военкомат 78-летняя и 62-летняя пенсионерки. В Воронежской области с бутылкой зажигательной смеси задержали учительницу истории.

Она утверждает, что мошенники представились сотрудниками Центробанка, сначала рассказали, что на её имя пытаются оформить кредит, а затем (уже под видом сотрудников правоохранительных органов) убедили поджечь военкомат, чтобы задержать мошенника, который якобы там прячется.

При аналогичных обстоятельствах задержали учительницу русского языка в аннексированном Крыму. Утверждалось, что жительница Феодосии получила инструкции поджечь военкомат от некоего "куратора", пишет "ОВД-Инфо".

В Санкт-Петербурге после попытки поджога военкомата на улице Чайковского возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщает "Фонтанка".

Накануне вечером полиция оцепила военкомат после сообщений о том, что неизвестный бросил в двери здания бутылки с зажигательной смесью, а затем начал таранить ворота во двор своей машиной.

Нападавший был задержан и провёл ночь в изоляторе временного содержания. Его имя "Фонтанка" не называет, но известно, что он работает водителем в фирме, которая занимается строительными работами.

Мотивом для поджога, по данным СМИ, стали звонки человека, который назвался сотрудником ФСБ по фамилии Колесников. Он якобы предложил устроить провокацию, чтобы получить из военкомата некие документы, связанные с Украиной.