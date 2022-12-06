Новые санкции ЕС могут затронуть горнодобывающий сектор России

Еврокомиссия рассматривает запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы из-за её агрессии в отношении Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Запрет станет частью девятого пакета ограничений Евросоюза, который страны-члены планирую обсудить ближайшие дни.

Чиновники надеются, что санкции будут согласованы к концу следующей недели, отмечает Financial Times.

Новый пакет ограничений также может включать экспортный контроль над гражданскими технологиями, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов; запрет на операции с тремя российскими банками и адресные санкции в отношении 180 человек.

Санкции, по всей вероятности, затронут четыре российских канала, которые, как считают в ЕС, используются Москвой для пропаганды. Кроме того будет введён запрет на сделки с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями, пишет Financial Times.

5 декабря в силу вступил восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать в России нефть, поставляемую морским путём. На трубопроводную нефть запрет не распространяется. Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен.

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