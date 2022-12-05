Евросоюз готовится принять девятый пакет санкций против России

В Евросоюзе обсуждают новый пакет санкций в ответ на вторжение России в Украину. Меры могут согласовать уже на этой неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

По сведениям издания, среди обсуждаемых мер – введение новых ограничений для технологического, финансового и медийного секторов российской экономики. В девятый пакет могут включить 180 санкционных пунктов.

Соглашение может быть достигнуто до заседания Совета по иностранным делам ЕС, которое запланировано на 12 декабря.

Также сообщается, что новый пакет санкций не затронет Беларусь, на территории которой размещены российские войска. По словам Лукашенко, Беларусь участвует во вторжении России в Украину, но "никого не убивает".