Новые удары США по Ирану: атакован остров Большой Томб

Американские военные завершили очередной раунд ударов по целям Иране, заявив, что были поражены десятки военных целях в районах, прилегающих к Ормузскому проливу. Среди поражённых объектов, как заявили в Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM), - места хранения ракет и пустовые установки на острове Большой Томб, а также береговые системы обороны. Заявленная цель ударов - ещё больше ограничить возможности Ирана по воспрепятствованию судоходству в Ормузском проливе. Американские военные отвергли заявления Ирана об ударе по зернохранилищу.

Также в CENTCOM заявили, что с момента восстановления морской блокады Ирана 14 июля американские военные воспрепятствовали прохождению двух судов, которые намеревались нарушить блокаду.

Предыдущий раунд ударов по Ирану был нанесён в ночь на 15 июля - удары продолжались четвёртую ночь подряд. Иран в свою очередь атаковал Иорданию, Бахрейн и Кувейт.

Тегеран и его союзники из Йемена - группировка "Ансар Алла" (хуситы), контролирующая столицу страны Сану - в среду пригрозили перекрыть дополнительные торговые пути в регионе в случае, если удары США продолжатся. Речь прежде всего идёт о Красном море и связывающем его с мировым океаном Баб-эль-Мандебском проливе. Сейчас через этот пролив, побережье которого частично контролируют хуситы, проходит около 7% всего объёма нефти на мировом рынке. В сочетании с кризисом в Ормузском проливе, движение судов через который остаётся ограниченным из-за угроз иранских ударов, перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива могло бы оказать серьёзное влияние на мировой рынок, приведя к резкому росту цен на нефть, отмечают аналитики.

И США, и Иран обвиняют друг друга в нарушении достигнутых в прошлом месяце договорённостей. Пока ни одна из сторон официально не заявляла о полном отказе от них.