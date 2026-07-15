США в течение семи часов наносили удары по Ирану

Вечером 14 июля США в течение семи часов наносили удары по десяткам военных целей на юге Ирана, в том числе по ракетным и беспилотным базам, военно-морским силам и системам береговой обороны, заявили в Центральном командовании ВС США.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) утверждают, что Иран нанес удары по ангарам самолетов F-15, F-16 и F-35, а также беспилотникам MQ-9, расположенным на базе Аль-Азрак в Иордании. Кроме того, как утверждается, Иран атаковал центр спутниковой связи, радиолокационную станцию противоракетной и противовоздушной обороны, комплекс ПВО Patriot и пусковые установки HIMARS в Кувейте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады Ирана в Ормузском проливе, который остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Он уточнил, что блокада распространяется только на иранские суда и клиентов Тегерана, а "все остальные страны смогут свободно пользоваться проливом".

КСИР, в свою очередь, пригрозил, что в ответ на возобновление блокады пролива Вашингтону следует "ожидать закрытия других маршрутов экспорта нефти и газа, которые отвечают интересам США и их союзников".

Трамп в интервью FoxNews заявил, что на следующей неделе американские военные нанесут удары по электростанциям и мостам Ирана, если власти страны не сядут за стол переговоров. В ближайшие дни, по его словам, удары по Ирану усилятся. Президент США заявил, что у Тегерана "нет другого выбора", кроме как заключить сделку с Вашингтоном. "Я сказал: вам лучше заключить сделку. У вас ничего не останется", – добавил Трамп.