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США в течение семи часов наносили удары по Ирану

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Скриншот из видеоролика ударов по Ирану, котоырй был опубликован 14 июля 2026 года Центральным командованием ВС США
Скриншот из видеоролика ударов по Ирану, котоырй был опубликован 14 июля 2026 года Центральным командованием ВС США

Вечером 14 июля США в течение семи часов наносили удары по десяткам военных целей на юге Ирана, в том числе по ракетным и беспилотным базам, военно-морским силам и системам береговой обороны, заявили в Центральном командовании ВС США.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) утверждают, что Иран нанес удары по ангарам самолетов F-15, F-16 и F-35, а также беспилотникам MQ-9, расположенным на базе Аль-Азрак в Иордании. Кроме того, как утверждается, Иран атаковал центр спутниковой связи, радиолокационную станцию противоракетной и противовоздушной обороны, комплекс ПВО Patriot и пусковые установки HIMARS в Кувейте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады Ирана в Ормузском проливе, который остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Он уточнил, что блокада распространяется только на иранские суда и клиентов Тегерана, а "все остальные страны смогут свободно пользоваться проливом".

КСИР, в свою очередь, пригрозил, что в ответ на возобновление блокады пролива Вашингтону следует "ожидать закрытия других маршрутов экспорта нефти и газа, которые отвечают интересам США и их союзников".

Трамп в интервью FoxNews заявил, что на следующей неделе американские военные нанесут удары по электростанциям и мостам Ирана, если власти страны не сядут за стол переговоров. В ближайшие дни, по его словам, удары по Ирану усилятся. Президент США заявил, что у Тегерана "нет другого выбора", кроме как заключить сделку с Вашингтоном. "Я сказал: вам лучше заключить сделку. У вас ничего не останется", – добавил Трамп.

  • Обмены ударами возобновились на прошлой неделе после того, как Иран обстрелял несколько судов в проливе, не согласовавших с ним свой проход. США и другие страны настаивают, что проход должен быть свободным.
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