Новым канцлером Австрии после отставки Курца стал Шалленберг

Александр Шалленберг официально приведён к присяге как новый канцлер Австрии - после отставки его коллеги по Австрийской народной партии Себастьяна Курца в связи с коррупционным скандалом.
В кабинете Курца 52-летний Шалленберг был министром иностранных дел. После своего назначения он отметил, что будет "тесно сотрудничать" с Курцем, который остаётся лидером крупнейшей парламентской партии. Критики считают, что Курц останется "теневым канцлером" и будет оказывать большое влияние на политику нового кабинета.
Отставка Курца предотвратила распад правящей коалиции. "Зелёные", партнёры Народной партии по правительству, настаивавшие на уходе бывшего канцлера, останутся в кабинете Шалленберга.
35-летний Курц ушёл в отставку на фоне коррупционного скандала. Прокуратура расследует платежи, которые осуществлялись за счёт средств министерства финансов за публикацию в ведущей австрийской газете данных опросов, благосклонных к правящей партии. Сам Курц заявляет, что не имел никакого отношения к этой схеме.
На фоне лидеров многих других стран ЕС Курц рассматривался как один из наиболее лояльно настроенных по отношению к Кремлю европейских руководителей. Пока ничто не указывает на то, что политика Шалленберга будет принципиально иной. Новым главой МИД Австрии станет профессиональный дипломат Михаэль Линхарт.
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