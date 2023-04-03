Новым президентом Черногории избран Яков Милатович

В Черногории по итогам второго тура президентских выборов, состоявшегося в воскресенье, победу одерживает экономист, кандидат от движения "Европа сейчас" Яков Милатович. Таким образом, он сменит на этом посту действующего президента страны Мило Джукановича, который руководил Черногорией с небольшими перерывами с 1991 года.

В ночь на 3 апреля наблюдавший ходом выборов Центра по мониторингу и исследованиям (CEMI), который базируется в столице Черногории Подгорице, сообщил, что Милатович получил более 60% голосов избирателей.

Джуканович признал поражение и поздравил своего соперника.

37-летний Милатович бывший министр экономики и экономического развития Черногории. В его предвыборные обещания входила борьба с коррупцией и улучшение уровня жизни. В прошлом году Милатович стал соучредителем партии "Европа сейчас". Выступая перед своими сторонниками после победы, Милатович пообещал, что в течение следующих пяти лет Черногория войдет в Евросоюз. Страна получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2008 году.

При этом, как передает корреспондент Би-би-си на Балканах, его поддерживают партии, близкие к Сербии, России и православной церкви.

По данным CEMI, явка избирателей составила около 70%. Официальные результаты президентских выборов в Черногории будут объявлены в ближайшие дни после того, как будут рассмотрены все жалобы на нарушения в ходе голосования, если таковые будут поданы.