В Черногории массовые протесты, полиция применяет слезоточивый газ

В столице Черногории Подгорице в понедельник проходят массовые выступления граждан у здания парламента. Демонстранты протестуют против нового закона, ограничивающего полномочия президента. Полиция разгоняет протестующих, применяя слезоточивый газ; те в ответ бросают в полицейских камни и пиротехнику.

Парламент был вынужден остановить заседание. Как сообщает местной издание Vjesti, к демонстрантам присоединились депутаты Предраг Бошкович, Милош Николич и Андрия Николич, а также мэр Подгорицы Иван Вукович. Представитель гражданского движения "Има Нас" Предраг Вушурович заявил, что сегодняшние выступления - это "блокада Подгорицы", и если требования демонстрантов не будут удовлетворены, протесты ждут и другие черногорские города. Протестующие пообещали перекрыть дороги в стране и назначили следующую крупную акцию на конец недели.

Политический кризис в Черногории длится c конца лета, когда из Конституционного суда страны уволились четыре из шести судей, и парламент оказался неспособен выбрать новый состав суда, что фактически прекратило его работу. 12 декабря парламент страны принял поправки к закону о полномочиях президента, значительно ограничивающие его власть. В парламенте противостоят друг другу прочерногорские и просербские группировки, причём та чаcть политиков, что представляет сербское население, выступает против независимости Черногории, считая страну частью Сербии.