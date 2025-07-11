Новыми "иноагентами" стали журналисты, блогер, политик и активист

Общественное движение "Наш выход", политик Павел Елизаров, блогер Николай Росов, журналисты Валерий Поташов и Дарья Литвишко, а также соосновательница фонда "Свободная Якутия" Раиса Зубарева включены в реестр "иностранных агентов", который ведет Министерство юстиции Российской Федерации.

Движение "Наш выход" разыскивает пропавших или попавших в плен российских военных.

Николай Росов - выпускник истфака СПбГУ, он ведет стримы в интернете на исторические темы.

Фонд "Свободная Якутия", который представляет Раиса Зубарева, выступает за независимость Якутии. В 2023 году он тоже был включен в список "иноагентов".

Павел Елизаров — бывший соратник. Бориса Немцова

Дарья Литвишко - ведущая на Youtube-канале РЗВРТ.

Валерий Поташов - карельский журналист, с 2022 года постоянный автор "Новой" газеты. Три дня назад сотрудники ФСБ обыскали его квартиру и дачу в рамках дела "Револьт-Центра".