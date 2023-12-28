Новый поминальный год. Кира Меркун – о власти в поговорках

Назовите три источника русской власти. Православие, самодержавие, народность? Нет. Халява, cамодурство, надзор. Они в большей мере вытекают из особенностей национального характера, который манифестируется в новогодние праздники.

Истоки власти: халява

Лидерство, которое все чаще называют врожденным типом неугомонной с детства личности, тут ни при чем. Мотивация достижения может вырастать из положения, которое человек занял, случайно оказавшись в качестве зеваки на улице, в нужный час и в нужном месте у подножья пирамиды власти и успеха. Скольких кинозвезд подобрали на улице внимательные ассистенты режиссеров. Счастливый случай – перелетная птица: не выпускай из рук. Или вот Дед Мороз, думаете, мечтал раздавать подарки? Как всякий ребенок, он мечтал их получать! Но поцелованный, видимо, не в темечко, а в живот, мальчик предъявил претензию Богу, тот и сделал амбициозного жадину по своему образу и подобию – моложавым и крепким стариком (таскать мешки!) с растерянным добрым лицом. «Как свежий дурак с мороза!» – воскликнул Бог и назвал его Дедом Морозом. И пришлось бывшему мальчику быстро соображать, где доставать на всех гуманитарную помощь, как ее распределять, чтобы не оставалось обиженных и оскорбленных… В правители можно попасть по сходному принципу. Тебя выхватят из толпы и поручат возглавить какое-то дело, формировать списки очереди за эмалированными тазиками, новыми айфонами или на новогодний спектакль "Щелкунчик". И вот тут-то может проснуться дар предпринимателя. Случай-то какой выпал! Не упустить… Аппетит растет, глаза горят, грудная клетка раcширяется. Назначьте дурака начальником, и вы увидите Наполеона. Никто не видел, во что одет Дед Мороз под новогодним костюмом, может, там треники, выцветшая красная олимпийка, а может, костюм от Brioni и швейцарские часы, как у Пескова. Триумф жлоба – аттракцион халявы. Работа прибыльная, мог и забуреть. Встречают по одежке, а провожают иногда уже из морга. В этом смысле Дед Мороз – стопроцентная кондиция, замороженный.

Путин тоже начинал с распределения ”гуманитарки" в Питере. Он, может, мечтал возглавить Америку и править американскими миллиардерами, но не судьба! Пришел не Санта-Клаус, а Дед Мороз, зигзаг удачи. Может, благотворительные фонды в России на особом контроле и выживают плохо, потому что воспринимаются в Кремле как мотиваторы власти, бешеные социальные лифты, чистое распределение, беспроигрышная лотерея, как тогда, в лихие девяностые.

Всякая власть начинается с халявы, уж если обломится. Илюша Обломов – наследственный бездельник, еще один национальный герой, персонализация мифа о "золотом детстве": все лучшее с человеком происходит вначале, когда дары несут и несут за просто так. А потом уже нужно самому шевелиться, чтобы заполучить манну небесную.

Война – это агрессивное, алчное, тупое требование халявы на крови

Первая серьезная халява – списывание в школе. Годы тренировки по слизыванию домашних заданий, экзаменационных билетов и контрольных. В рыночные годы списывание превратилось в оплачиваемую услугу. Мамы жалуются, что куда-то деваются дорогие шампуни, правда, ребенок ровно учится. Именно так троечники получают дополнительный ресурс времени и контактов, учатся прибегать к помощи посредников, а позже выходят в президенты компаний и даже страны. А отличники становятся в лучшем случае хорошо оплачиваемыми исполнителями. Если, конечно, не уезжают в страны с высоким рейтингом ценностей образования и независимости. От списывания в школе до взяточничества рукой подать, прямая дорожка.

Как ничего не делать и тебе за это ничего не будет? Один из приемов – назначить помощников, на которых потом можно все списать, выгнать взашей. КПД от этих завистников и прихлебателей никакого, может, один найдется толковый, потому что у нас семеро с ложкой, один с сошкой.

Думаю, спустя годы Путин лукаво внушает своему восторженному помощнику Орешкину, что "управлять легко, все уже было, бери и списывай!" – и реформы, и анафемы. Да и сам помощник был списан с удачливого халявщика фотографа Орешкина из кинокомедии "Зигзаг удачи".

Кстати, этот же народный типаж использовали в рекламе МММ: "Не халявщик я, я – партнер!" Ребрендинг закончился массовым сбрендингом. А еще раньше в русских сказках дармоеду Емеле по щучьему веленью обламываются все блага мира. Даже Пушкин увековечил стариков-халявщиков в "Сказке о Золотой рыбке". По рыбным дням нам везет! Отсюда и пошла новогодняя традиция рядить селедку в дорогую красивую шубу, чтобы задобрить духов и привлечь удачу.

Со вменен Лени Голубкова халявщики стали именоваться партнерами, менеджерами и просто успешными людьми – как на Западе. Взяточников торжественно назвали коррупционерами, без конфискации имущества, правда, если что. Да и кому конфисковать: все менты ушли в полицейские. Это было время открытой зависти и стремления стать как "они". И даже президент называл себя менеджером, не более, а потом вдруг – "рабом на галерах". Жалостью, хитростью хотел привлечь народную любовь. А когда уже жалость не срабатывает, остается вымогательство, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Бьет-убьет, значит, любит, любил до гроба. До твоего, красавица, гроба.

Война – это агрессивное, алчное, тупое требование халявы на крови.

Самодурство как стратегия планирования

Русская поговорка "Семь раз отмерь, один раз отрежь" в общем отражает правильный подход к планированию. Иногда кажется, что шибко грамотные русские придумывали поговорки в назидание другим народам, ну, разве что, холопам и рабам, но только не для себя. Не барское это дело – аршином Россию мерять, да еще семь раз.

Русских слушают только во время войн, где они удивительным образом оказываются в эпицентре событий

"Cемь раз отмерь!" – это не инструкция, а наказание. Вы заметили, что у нас принято давать семь лет политзаключенным? Во-первых, семь – это, по-русски, много. Во-вторых, архетипическое предписание, народная подсказка. "Семеро ворот и все в огород". "Семи смертям не бывать, а одной не миновать". "Семь бед – один ответ". "Семь лет прокричит, а на восьмой замолчит". Кстати, "семь пядей во лбу" – это тоже про нас. Вы думаете, что это про "ума палата"? Нет, это про "повторенье – мать ученья". Семь дней в неделю нужно вбивать пядью в лоб, чтобы иного человека с места сдвинуть, расширить сознание. Возможно, эволюция предусмотрела и семь пальцев на руках, но потом махнула рукой и решила, нечего баловать, иным хватит и одного – указательного!

Вот вы на Новый год загадываете желание. Раз в году, втайне от самого себя! А он это делает каждую минуту, вслух, иногда только мычит и пальчиком тычет. Повеление вместо плана, самодурство! Волюнтаризм, по-западному. С какой ноги встанешь, какая вожжа под хвост попадет, какая туча надвинется, откуда ветер подует, с кем поведешься, как фишка ляжет, как оно обернется. Он может и кончиком носа давать указания, как известный гоголевский персонаж Пацюк, который при внешней простоте оказался самому черту кум и сват.

В искусстве управления мы достигли небывалых высот. Миссия обязывает повелевать всем миром. Миру невдомек, но мы привыкли вбивать простые истины агрессивно, до посинения, до последней пяди. Русский человек – ментор, дай ему микрофон, он прочтет свою нобелевскую речь без подготовки. Но человечество глухо к русской тайне. Русских слушают только во время войн, где они удивительным образом оказываются в эпицентре событий. И тут цари показывают чудеса отваги, отправляя на верную смерть даже близких и по-собачьи преданных подданых.

Издревле повелось, что сказочные цари отправляют своих сыновей по своему велению-хотению вслед за стрелой искать невесту или еще чего, буквально, пойди туда, не знаю, куда, найди то, не знаю, что, на все четыре стороны, куда глаза глядят, куда подальше, то есть на верную гибель. Издревле повелось, что у нас цари сыновей убивают, а дочерей замалчивают, как будто их никогда и не рождалось, чтобы избавиться от лишнего рта, хотя бы одного наследника-последыша, утвердить свою абсолютную мужскую власть. Погибнет Иван-царевич, если, конечно, не поцелует лягушку. Гомосексуальная инициация, между прочим, после чего ему все равно будет, с какой девицей жить, смутные желания переключатся на фантазирование о близости с отцом, недосягаемым и коварным. С сыном тот поступает как с постылыми женами, которые жаждут годами царских ласк и милости. С глаз долой – из сердца вон. В крайнем случае можно на войну послать или предать анафеме ЛГБТ. Бей своих, чтобы чужие боялись.

Иные цари испытывают брезгливость и к родным людям, и к народу, которым они правят, и это делает их абсолютно неограниченными в средствах правления. Это на Западе эдипов комплекс разрешается в пользу сына, который всегда побеждает отца, а у нас все наоборот. Слепой Эдип все еще ведет народ к призрачной победе, принося сыновей в жертву. Как у Шекспира: даже призрак отца Гамлета угробил полкоролевства. Нравственные императивы власти остаются неизменными: "Не всяк царя видит, а всяк за него молит", "Ведает Бог да государь", "Правда Божья, а суд царев", "Храните царю верность до гробовой доски!" Думаете, ему жалко вашего сына, ежели он своего не пожалел?

Суперконтроль как гиперкомпенсация хаоса и энтропии

Переведя на простой язык: "Когда все летит в тартарары, нужно закручивать гайки".

В качестве ориентира выбрано прошлое, списанное со случайно выдранных страниц российской истории

Я бы назвала прожектерство, залихватское вранье, пустые посулы третьим источником власти в России. Но в том-то и дело, что Хлестаков, Чичиков, Бендер – предприимчивые проныры, азартные игроки сопровождают периоды реформ, послабления, перемен. Ленин, Хрущев были прожектерами, предвестниками сытого будущего, которое не успевает наступать никогда из-за очередной внезапной войны. А нынче в качестве ориентира выбрано прошлое, списанное со случайно выдранных страниц российской истории. Ориентация на прошлое в политике сопровождается насаждением порядка и стабильности. Энтропия предыдущего этапа достигла такого уровня, что процессы чувствуются сверху как неуправляемые. Его желания перестали исполняться. Распоясались все, рассупонились. Мы должны замереть как в детской игре про "море-волнуется-раз". Замри, умри, воскресни! Время подводить итоги для правителя и затягивать пояса для подданных. Война – это удобный способ списания государственных растрат и прочих грехов. Как пожар на складе, чтобы концы в воду. СпецОперация "Ы" как прикрытие.

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика", Л. Гайдай, 1965

Именно в России разрабатывалась теория деятельности с марксистским приложением – о способах интенсификации человеческого труда в судьбоносной гонке с "буржуями". Любая деятельность состоит из трех частей: планирование, исполнение, контроль. Про планирование у нас иногда вообще забывают, про контроль – никогда. Иногда еще ничего и не сделано, а уже включают рычаги контроля и наказания как суровые мотиваторы деятельности.

Все культуры мира можно рассматривать сквозь призму созидания и структуры деятельности. В некоторых преобладает планирование: буквально семь раз отмерь. Европейскую бюрократию ругают за мучительно долгое принятие решений. Американцы, в отличие от европейцев, – активисты, они делают акцент на исполнении. Бери и пробуй, тыркайся, используй метод "проб и ошибок". Не случайно в США получила развитие поведенческая психология, которая не видит большой разницы между человеком и животным, особенно во время войны. Лузер по-американски – это тот, кто много мечтал, резонерствовал, вроде планировал, но так ничего и не попробовал. А вот у русских преобладает контроль. Нечего тут думать, нужно дать распоряжение подчиненным, это их забота репу чесать, как исполнять волю верховного главнокомандующего. А если не справляются, есть специальные люди, чтобы разобраться с такими исполнителями. "Без контроля и хорошие люди портятся". "Доверяй, да проверяй". "Контроль – помощник и мой, и твой". "Кто часто проверяет, ничего не теряет". И в практиках воспитания родители считают, что их самая важная функция – надзор и контроль.

Страх – вот главный инструмент и результат чрезмерного контроля и наказания

В России такое количество надзирателей всех мастей на душу населения; удивительно, что вообще что-то делается из-под палки. Вместо тщательного планирования и аккуратного исполнения постоянный контроль. Страх, наказания, понижение в статусе, чине, тюрьма, мобилизация – все это способы разобраться с нерадивыми гражданами, от наркоманов и зэков до бывших топ-менеджеров крупнейших госкорпораций. Страх – вот главный инструмент и результат чрезмерного контроля и наказания. А страх смерти и вовсе парализует. "Страх хуже смерти". "Страх силу отнимает". Тех, кто еще движется, не боится, легко выхватывать и фиксировать в специальных учреждениях.

Идеальный порядок и стабильность, как известно, на кладбищах. "Кто на ком крест поставит, тому ком в дом". "В каждом дому по кому".

Вот так Лубянская власть хотела быть лубочной, да вся вышла, уперлась в погост.

Будет ли следующий год новым или снова поминальным?

Кира Меркун – психолог

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