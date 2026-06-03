Новый премьер Латвии призвал оборвать всю торговлю с РФ и Беларусью

Латвии необходимо прекратить любые торговые отношения с Россией и Беларусью. Об этом премьер Латвии Андрис Кулбергс, занявший свой пост 28 мая, заявил на пресс-конференции 2 июня.

По его словам, он уже поручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже совместно с ЕС найти решение, как реализовать полный отказ от торговый связей со "странами-агрессорами".

"Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию", – цитирует его слова издание Delfi.

Кулбергс уточнил, что речь идет и об экспорте, и об импорте в Россию и Беларусь. Он добавил, что исключения могут быть сделаны только для фармацевтической отрасли.

За первые три месяца 2026 года Латвия поставила в Россию товаров на 244 млн евро, а Россия в Латвию – на 10,5 млн евро, пишет "Коммерсант" со ссылкой на официальную статистику.