Новый раунд переговоров России и Украины может пройти 23 или 24 июля

Новый раунд переговоров Украины и РФ может пройти на этой неделе в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкое издание Independent Türkçe со ссылкой на дипломатические источники. По его данным, переговоры намечены на 23-24 июля.

Ожидается, что новые переговоры в Стамбуле будут носить технический характер и затронут ограниченный круг вопросов. Темы переговоров могут включать "гуманитарную помощь, обмен пленными, безопасность гражданской инфраструктуры и меры безопасности в приграничных районах".

Как сообщил 19 июля президент Украины Владимир Зеленский, предложение провести новый раунд переговоров российской стороне передал глава украинской делегации Рустем Умеров. По словам Зеленского, "необходимо наращивать переговорную динамику" и "делать всё, чтобы достичь прекращения огня".

Ранее в этом году в Эр-Рияде, а затем в Стамбуле прошли несколько раундов российско-украинских переговоров. Их наиболее ощутимым результатом стала договоренность об обмене военнопленными и телами погибших военнослужащих.

В том же сообщении Independent Türkçe подчеркивается, что в пятницу Стамбул станет площадкой переговоров между Ираном и Великобританией, Францией и Германией по проблеме иранской ядерной программы.