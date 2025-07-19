Зеленский: Украина предложила РФ новую встречу на будущей неделе

Украина предложила России на следующей неделе провести новый раунд переговоров. Об этом вечером в субботу заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, предложение российской стороне передал глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров. На этой неделе он был назначен секретарём Совета национальной безопасности и обороны, покинув пост министра обороны.

Зеленский не сказал, где и когда именно Умеров предложил российской стороне встретиться. Предыдущие два раунда переговоров, прошедшие в этом году, состоялись в Стамбуле, последний из них прошёл в начале июня. В последние дни российские представители заявляли, что пока не получали от Украины сигналов о готовности к новому раунду.

По словам Зеленского, "необходимо наращивать переговорную динамику" и "делать всё, чтобы достичь прекращения огня".

Источники российских агентств ТАСС и "Интерфакс" в российской переговорной группе подтвердили, что от Украины поступило предложение провести переговоры на будущей неделе.

В ходе предыдущих двух раундов переговоров был достигнут ряд договорённостей об обмене пленными и передаче тел погибших. По словам Зеленского, сейчас обсуждается ещё один раунд обмена, и диалог с российской стороной по этому вопросу продолжается. Россия, однако, по-прежнему не согласна на предложение о прекращении огня. На прошлой встрече стороны обменялись так называемыми меморандумами о возможных условиях перемирия. Позиции сторон сильно отличаются друг от друга.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил России и её партнёрам радикальным повышением пошлин и другими мерами в случае, если Москва в течение 50 дней не пойдёт на мир с Киевом. Российский президент Владимир Путин пока не комментировал это заявление. Боевые действия и удары России по Украине - как и украинских беспилотников по российской территории - продолжаются.

В течение вечера субботы Минобороны России заявило о более 20 сбитых украинских дронах над российской территорией. Три из них, как утверждается, летели в сторону Москвы. В аэропортах Внуково и Домодедово приостанавливали приём и вылет рейсов. Также ограничения были введены в аэропорту Ярославля. В РЖД в свою очередь заявили о том, что после утренней атаки беспилотников и повреждения контактной сети в Ростовской области с задержками следуют 75 пассажирских поездов.

Власти Днепропетровской области Украины в свою очередь сообщили сообщили о троих погибших в регионе в результате российских атак за последние сутки. Несколько человек ранены.