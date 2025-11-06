Новый спикер Палаты депутатов Чехии снял со здания флаг Украины

Новый спикер Палаты депутатов парламента Чехии, лидер правопопулистской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура распорядился снять со здания палаты флаг Украины. Он лично держал стремянку, когда рабочий убирал украинский государственный символ. Это видно на записи, которую обнародовал политик.

"Чешская Республика на первом месте", - говорит Окамура на видео. Он давно критиковал украинские флаги на общественных зданиях в Чехии, и ещё перед выборами выборами подчёркивал, что как только SPD окажется у власти, все украинские флаги будут сняты.

Томио Окамура объявил о решении в первый день работы на новом посту. Председателем нижней палаты чешского парламента его избрали днём ранее, 5 ноября, в ходе тайного голосования. Ранее в ноябре лидер одержавшего победу на выборах в октябре движения ANO Андрей Бабиш подписал соглашение о создании правящей коалиции с первыми лицами SPD и ещё одной правопопулистской партии "Автомобилисты для себя".

Депутаты от входившей в прежнюю правящую в Чехии коалицию "Гражданской демократической партии" (ODS), реагируя на действия Томио Окамуры, вывесили украинский флаг из окна своего офиса в здании Палаты депутатов, отмечает издание Novinky.cz. "Мы в ODS решили оперативно исправить первый шаг нового спикера", - заявили они. Законодатели от партий "Старосты и независимые" (STAN) и "Пираты" сделали то же самое.

На действия Окамуры также уже отреагировала предыдущий спикер палаты Маркета Пекарова Адамова. "Украинский флаг на здании Палаты депутатов был символом гуманизма и солидарности с нацией, столкнувшейся с жестокостью и несправедливой войной", - написала она.

"Свобода и прямая демократия" во главе с Томио Окамурой строила свою недавнюю выборную кампанию на критике миграции, в том числе из Украины. Как ODS, занявшая на октябрьских выборах пятое место с результатом в 7,78%, и "Автомобилисты" скептически настроены по отношению к дальнейшей поддержке Украины.

