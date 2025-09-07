Дезинформация накануне выборов. Исследование о влиянии России в Чехии

Чешское издание Voxpot совместно с IT-коллективом Druit провело цифровой анализ чешских сайтов, публикующих дезинформацию. Таким образом удалось исследовать 16 интернет-изданий и 360 тысяч опубликованных ими статей за последние 25 лет. Результаты показывают, что совокупно сайты с дезинформацией ежедневно публикуют больше статей, чем, например, одно крупное СМИ Чехии, имеющие ежедневно многотысячную аудиторию.

Это происходит не за счет большого количества журналистов и публицистов, работающих в этих изданиях, а за счет переводов статей, опубликованных на российских сайтах, находящихся под контролем Кремля и финансируемых Россией, в том числе и тех изданий, которые находятся в санкционных списках Евросоюза из-за войны России в Украине. В общей сложности до 10 процентов публикаций, размещенных на чешских дезинформационных сайтах – российские статьи.

Чешские дезинформационные издания напрямую не получают средства на свою деятельность из России. По меньше мере это не удается доказать, как, например, в случае сайта Voice of Europe, когда службы безопасности стран ЕС удалось благодаря проведенному расследованию подтвердили финансирование из России и попытки подкупа политиков ЕС, о чем писало и Радио Свобода. При этом в докладе Voxpot упоминается связь одного из владельцев дезинформационного сайта protiproudu.cz (в переводе с чешского – "Против течения" – Прим.РС), Петра Гайека, пресс-секретаря бывшего президента Чехии Вацлава Клауса, с инвестиционной компанией Invest & Property Consulting, в собственности которой находятся долговые обязательства российского "Урал Банк". Они были выкуплены этой чешской фирмой после того, как в отношении банка в нескольких странах ЕС были введены санкции из-за связей с Кремлем. "Урал Банк" входит в группу "Газпромбанка", также находящегося под санкциями из-за войны. В интервью чешским журналистам один из владельцев Invest & Property Consulting Оливер Калнасси отказался рассказать, каким образом и на каких условиях ему удалось выкупить долги российского банка перед европейскими кредиторами, однако участие в финансировании дезинформационных ресурсов в Чехии является доказуемым: компания Калнасси напрямую перечисляла средства фирмам, которыми владеет бывший пресс-секретарь Вацлава Клауса и посредством которых он финансировал работу сайта, публикующего дезинформацию.

"Из общего числа 20 975 статей со ссылкой на российские пропагандистские источники более семи тысяч публикаций ссылаются на государственное агентство Sputnik, еще четыре тысячи – на телеканал RT и более двух тысяч – на РИА Новости", – говорится в аналитической публикации Voxpot.

Эти российские издания находятся в санкционных списках Евросоюза из-за войны России в Украине. В пояснительной записке о введении санкций говорится, что эти СМИ "находятся под постоянным прямым или косвенным контролем властей Российской Федерации, они сыграли существенную роль в поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних стран". При этом ограничительные меры в отношении агентства Sputnik введены сразу после начала войны в 2022 году, а в отношении РИА Новости – в мае 2024 года.

После начала войны России в Украине чешские власти заблокировали более 20-ти местных онлайн-изданий, распространяющих дезинформацию. Причиной было, как пишут авторы исследования Voxpot со ссылкой на представителя военной разведки, выявление размещенной онлайн "манипулятивной и неправдивой информации", которая противоречит интересам граждан Чешской Республики и имеет целью снизить обороноспособность страны.

Нарративы Кремля в чешской политике

Неофициально говорится об отсутствии политической воли, потому что антисистемные политики обвинят правительство в цензуре

Из публикации Voxpot следует, что крупнейший дезинформационный сайт в Чехии CZ24.NEWS ежемесячно распространяет 2 тысячи статей, привлекая около трех миллионов посещений, согласно данным онлайн-инструмента измерения трафика Similar Web. Авторы расследования также отмечают, что портал CZ24.NEWS открыто заявляет, что не соблюдает чешское или европейское законодательство, хотя при этом публикует номер чешского банковского счета для перечисления пожертвований.

"Один из крупнейших сайтов – Nová republika – основал Иван Давид, который является депутатом Европейского парламента от [партии] SPD (чешская партия "Свобода и прямая демократия" является политической силой евроскептиков и находится в оппозиции к нынешнему правительству Петра Фиалы, поддерживающего Украину – Прим.РС). Лидер SPD Томио Окамура ежедневно распространяет те же нарративы, которые мы видим в российских СМИ", – рассказал в интервью украинской службе Радио Свобода Войтех Богач, один из авторов аналитического доклада.

Томио Окамура ранее призывал прекратить чешскую военную помощь Украине, он выступает за мирные переговоры с Россией. В марте 2022 года в резолюции партии SPD говорилось: "Мы выступаем против того, чтобы Чехия поставляла оружие и боеприпасы Украине, поскольку это означает подливать масла в огонь". При этом SPD осудила российское вторжение в Украину, призвав при этом как Москву, так и Киев к прекращению огня.

Относительно украинских беженцев Окамура утверждал следующее: "помощь украинцам непропорциональна помощи нашим социально уязвимым гражданам". Политик также обвинял украинских беженцев в том, что их приезд привел к росту преступности в Чехии. Подобные публичные заявления о том, что украинские беженцы получают непропорционально большую помощь, чем граждане Чехии, делал и лидер чешской партии ANO Андрей Бабиш. В марте 2025 года, выступая в парламенте, он заявил: "Настоящее решение войны в Украине не в поставках большего количества оружия, а в дипломатии".

Партия ANO во время предвыборной кампании, которая проходит сейчас в Чехии накануне парламентских выборов, назначенных на октябрь этого года, пообещала остановить чешскую программу, в рамках которой закупаются боеприпасы для Украины. Заместитель лидера партии Карел Гавличек в феврале подверг сомнению "качество снарядов и ценообразования".

Как чешские власти борются с дезинформацией

Согласно данным доклада Voxpot, администраторам сайтов, распространяющих публикации тех СМИ, которые находятся под санкциями, грозит штраф до 50 млн крон (приблизительно два миллиона евро по нынешнему курсу) или до 8 лет тюремного заключения, но чешские власти не спешат наказывать нарушителей.

Я не верю, что с дезинформацией следует бороться запретами

"Официально мы получили ответ, что это задача полиции, а в полиции сказали, что это – задача министерства финансов. Но неофициально говорится об отсутствии политической воли, потому что антисистемные политики обвинят правительство в цензуре", – говорит один из авторов доклада Войтех Богач.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала предлагает альтернативный подход: "Я, например, не верю, что с дезинформацией следует бороться запретами. Я считаю, что это не сработает. Я верю, что с дезинформацией нужно бороться, во-первых, правдивой информацией, во-вторых, образовывая людей, и в-третьих – и это самое важное – нужно учить детей в школе тому, как работать с информацией, как ее различать, как защищаться, имея современные информационные технологии, на что нужно обращать внимание. Это в действительности единственный путь, который работает".

Развитие экосистемы дезинформации в Чехии происходило параллельно с геополитическими кризисами: аннексией Крыма, войной в Донбассе, миграционным кризисом, пандемией Covid-19 и полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году. Каждое событие вызывало появление новых сайтов, рост числа публикаций и расширение аудитории. Об этом свидетельствуют графики количества обнародованных текстов с 2013 по 2025 год, а также графики количества статей, ссылающихся на находящиеся под санкциями российские сайты за тот же временной период, которые опубликованы в чешском докладе Voxpot.

Ключевые фигуры чешской политики также сыграли роль в формировании этой среды. Сайт Nová republika, основанный бывшим министром здравоохранения и нынешним евродепутатом от SPD Иваном Давидом, публикует до 15 статей в день, при этом часть из них – это переводы публикаций российских государственных СМИ на регулярной основе. Предприниматель Ондржей Гершл посредством сайта ac24.cz часто использовал эзотерические аргументы, как это делает Александр Дугин, и при этом ежемесячно распространял более 200 публикаций из российских государственных СМИ.

Эксперты считают, что цель этой деятельности заключается не только в распространении альтернативных нарративов, но и в подрыве доверия к демократическим институтам, углублении социальных противоречий и дестабилизации политики.