Новый удар по Туапсе: вновь горят резервуары с нефтью

Российский черноморский порт Туапсе в ночь на 20 апреля во второй раз за несколько дней подвергся атаке беспилотников. Судя по кадрам, которые сняли очевидцы и распространяют мониторинговые каналы, возник масштабный пожар. Власти сообщили об одном погибшем и одном раненом.

Издание ASTRA проанализировало кадры и пришло к выводу, что пожар возник в резервуарном парке Туапсинского НПЗ - то есть горят ёмкости с нефтью. Этот же объект был атакован в ночь на 16 апреля, тогда тоже возник пожар, дым от которого был виден за десятки километров. Его удалось потушить только накануне.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что "в морском порту произошло возгорание" и также сообщил, что "обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу".

Туапсинский НПЗ вместе с морским терминалом входят в структуру "Роснефти". Компанию контролирует близкий друг и соратник Владимира Путина Игорь Сечин. Украина уже била по нефтяной инфраструктуре Туапсе в марте, ноябре и декабре 2025 года, отмечает "Настоящее Время".

Минобороны России заявило о 112 сбитых украинских беспилотниках за ночь, о том, сколько сбить не удалось, ведомство не сообщило. Украинские военные удары не комментировали.