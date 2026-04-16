Удар дронами по Туапсе и пожар на НПЗ. Что известно

В Туапсе в результате массированной атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы и местные жители. Спутниковый снимок последствий удара показывает, что дым от пожара распространился более чем на 100 километров.

На новой фотографии из космоса сервиса Planet.com, сделанной около полудня по местному времени, виден плотный столб дыма.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей писал, что на НПЗ загорелись три резервуара.

В результате атаки на Туапсе, по данным местных властей, погибли два человека. Первоначально сообщалось, что это дети. Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что погибла девочка 14 лет и взрослая женщина. Ещё семь человек пострадали.

По информации, которую привёл Кондратьева, в Туапсе повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом; в поселке Лоо "обломки беспилотников упали" по нескольким адресам, в двухэтажном частном доме поврежден навес и выбиты окна.

Кроме того, как написал губернатор, "многочисленные обломки упали" на территории предприятий в районе морского порта.

Туапсинский НПЗ вместе с морским терминалом входят в структуру "Роснефти". Компанию контролирует близкий друг и соратник Владимира Путина Игорь Сечин. Украина уже била по нефтяной инфраструктуре Туапсе в марте, ноябре и декабре 2025 года, отмечает Настоящее время.

Следственный комитет России в четверг днём заявил, что в морской зоне в Краснодарском крае атаке украинских БПЛА подвергся нефтяной танкер под флагом Либерии. Получил ранения капитан суда - гражданин Турции, он госпитализирован, отметила представитель СК Светлана Петренко. Украинская сторона информацию об ударе беспилотников по танкеру не комментировала.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в четверг по пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в Белгороде после атаки беспилотника. По словам главы региона, часть жителей города и посёлка Дубовое Белгородского округа временно остаются без света и воды. Также от удара БПЛА повреждены легковой автомобиль и остекление в квартире многоквартирного дома, добавил губернатор в соцсетях.

Больше новостей Радио Свобода: