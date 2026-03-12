Новый верховный лидер Ирана выступил с первым обращением

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые выступил с публичным обращением с момента его избрания Советом экспертов. Его заявление было зачитано на государственном телевидении страны.

По словам Хаменеи, Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, должен оставаться закрытым как "инструмент давления".

В своем послании он также заявил, что Тегеран верит в дружбу со своими соседями, подчеркнув, что иранские военные наносят удары только по американским базам в этих странах. Хаменеи добавил, что все базы США в регионе должны быть немедленно закрыты, иначе они будут атакованы.

Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике в течение нескольких дней с момента объявления о его назначении на пост верховного лидера страны. Ранее СМИ сообщали, что он мог получить ранения во время американо-израильских ударов, в результате которых погиб его отец – аятолла Али Хаменеи. По данным CNN, Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и другие незначительные травмы в первый день бомбардировок США и Израиля.

Практически полное перекрытие Ормузского пролива привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. Утром в четверг цена нефти марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель.