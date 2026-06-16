НПЗ "Газпромнефти"в Москве снова приостановил работу после атаки

Нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти" в московском районе Капотня приостановил работу после атаки украинского беспилотника, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. По их словам, БПЛА повредил основную перерабатывающую установку, на которую приходится 53% мощности завода. Вторая установка должна возобновить работу в ближайшее время, сроки полного восстановления источники не назвали.



После того как спасатели потушили пожар, они заявили, работа НПЗ не была нарушена. Собеседники агентства опровергают эту информацию.



Это уже вторая остановка НПЗ за месяц: в середине мая он также прекращал переработку нефти после удара БПЛА. На НПЗ в Капотне приходится 40% топлива в Москве и 70% бензина и авиатоплива в Московской области.

Ранее Радио Свобода писало, что рядом с НПЗ в Капотне построили башню для "Панциря". Но сам зенитно-ракетный комплекс на нее, вероятно, установить не успели.

Нефтеперерабатывающий завод расположен в юго-восточной части Москвы. Источники в отрасли сообщили Reuters, что в 2024-м году МосковскийНПЗ переработал 11,6 млн метрических тонн сырой нефти и произвел 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизтоплива и 1,3 млн тонн битума.