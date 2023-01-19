Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Нырнул в прорубь, но не показался. Путин отметил Крещение

Информационный дайджест "Время Свободы", 19 января

Падение вертолета в Броварах – не несчастный случай, а результат войны, уверен Владимир Зеленский;

Вместо погибшего в авиакатастрофе Дениса Монастырского исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины назначен глава Национальной полиции Игорь Клименко;

Почему Владимир Путин любит делать публичные заявления, приуроченные к датам, связанным со Второй мировой войной;

Клиника, в которой проходят реабилитацию наемники из ЧВК «Вагнер», имеет прямое отношение к дочери Владимира Путина – расследование Радио Свобода;

Власти Грузии приветствовали идею возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией;

Фото и видео купания Владимира Путина в проруби в этом году не будет.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG