Нырнул в прорубь, но не показался. Путин отметил Крещение

Падение вертолета в Броварах – не несчастный случай, а результат войны, уверен Владимир Зеленский;

Вместо погибшего в авиакатастрофе Дениса Монастырского исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины назначен глава Национальной полиции Игорь Клименко;

Почему Владимир Путин любит делать публичные заявления, приуроченные к датам, связанным со Второй мировой войной;

Клиника, в которой проходят реабилитацию наемники из ЧВК «Вагнер», имеет прямое отношение к дочери Владимира Путина – расследование Радио Свобода;

Власти Грузии приветствовали идею возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией;

Фото и видео купания Владимира Путина в проруби в этом году не будет.

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